Seizoen voor ex-Ajacied Jurriën Timber nu al voorbij, EK mogelijk in gevaar

De overstap naar Arsenal was een droomtransfer voor Jurriën Timber. De Londense club legde in juli 40 miljoen euro neer voor de 22-jarige verdediger, een bedrag dat door premies nog kan oplopen tot 45 miljoen.

In de eerste competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest op 12 augustus (2-1 voor Arsenal) ging het voor Timber echter mis. Hij liep vlak na rust een blessure op aan de voorste kruisband van zijn rechterknie, waaraan hij geopereerd moet worden.

Trainer Mikel Arteta laat nu weten dat hij niet meer rekent op Timber voor de rest van het seizoen. “Het is een grote tegenvaller, vooral voor hem zo snel na zijn komst. Maar ook voor ons als club. We hebben hem met duidelijke bedoelingen gehaald en het was duidelijk wat hij aan het team toevoegde. Nu missen we hem de rest van het seizoen, terwijl hij ons op verschillende plekken in de verdediging had kunnen helpen.”

Op Instagram laat Timber aan de Arsenalfans weten dat hij baalt van zijn blessure. ‘Na het warme welkom dat ik kreeg wilde ik jullie terugbetalen op het veld, maar dat is de komende periode helaas niet mogelijk. Ik ben gezegend met veel geweldige mensen om me heen, samen zullen we er alles aan doen om zo snel en zo sterk mogelijk terug te komen. Voorlopig zal ik ons team steunen vanaf de zijlijn. Bedankt dat jullie me zo snel thuis hebben laten voelen in zo’n korte tijd.’

Europees Kampioenschap

Door de blessure komt ook deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland in gevaar, dat plaatsvindt in juni. Het is nog te kort dag om een definitieve streep door de naam van Timber te zetten, maar het toernooi kan weleens te vroeg komen, gezien de ernst van de blessure.

Het is een bittere pil voor de Oranje-international, die in zijn eerste twee officiële wedstrijden van Arsenal een goede indruk had achtergelaten. Hij begon beide wedstrijden in de basis en won in zijn debuutwedstrijd de Community Shield door op Wembley landskampioen Manchester City na penalty’s te verslaan.

