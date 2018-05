Seedorf vertrekt bij gedegradeerd Deportivo La Coruña

Seedorf werd begin februari aangesteld in La Coruña. Hij wist zijn eerste acht duels niet te winnen met zijn nieuwe club en slaagde er vervolgens niet meer in de achterstand op concurrent Levante goed te maken. Het leverde een degradatie op.



Reden voor de clubleiding om zijn contract, dat afloopt op 30 juni, niet te verlengen. "Het was een eer om de kleuren van een historische club als Deportivo te verdedigen," zegt de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan over zijn vertrek.



Schuldigen aanwijzen

Eerder was Seedorf nog optimistisch over zijn toekomst bij Deportivo. "Alles ligt nog open. Ik heb hier een goede tijd in een mooie stad. Of ik me schuldig voel over de degradatie? Het heeft geen zin om schuldigen aan te wijzen. Als de tranen zijn verdwenen moet er een plan komen dat de supporters weer gelukkig kan maken."



Seedorf is vooralsnog weinig gelukkig als trainer. Bij AC Milan en het Chinese Shenzhen Xiangxue vertrok hij binnen een half jaar.