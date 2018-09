Seedorf en Kluivert debuteren met gelijkspel

Tegen de Comoren kwam Kameroen niet verder dan een 1-1 gelijkspel.



El Fardou Ben zette de Comoren na een kwartier op voorsprong en pas tien minuten voor tijd kwam Kameroen via Stephane Bahoken op gelijke hoogte. In de slotfase wist de ploeg van Seedorf en Kluivert niet door te drukken.



Het duel was een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup. Na twee speelronden heeft Kameroen vier punten. Vanavond nemen Marokko en Malawi het tegen elkaar op in dezelfde poule. Op 10 oktober komt Kameroen weer in actie. Dan is Malawi de tegenstander.



Overigens is Kameroen als gastland al verzekerd van deelname aan de Afrika Cup. Het kampioenschap van Afrika wordt van 7 tot 30 juni 2019 gehouden.