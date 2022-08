Sébastien Haller openhartig over periode waarin tumor werd ontdekt: ‘Ineens had ik last van mijn buik’

Sébastien Haller. Beeld IMAGO/Revierfoto

Haller maakte deze zomer voor 31 miljoen euro de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund, maar tot speelminuten voor zijn nieuwe club kwam het nog niet. Er werd teelbalkanker bij hem ontdekt. “Toen ik tekende bij Dortmund voelde ik me prima, maar ineens voelde ik me niet helemaal fit. Ik had last van mijn buik. Vanaf dat moment ging het heel snel,” zo vertelt de voormalig Ajax-spits bij ESPN, waarvan hij een trofee overhandigd kreeg nadat hij vorig seizoen topscorer werd in de eredivisie met 21 goals.

“De volgende ochtend om 9 uur had ik al een MRI-scan. ‘We zien iets, dat moeten we uitzoeken,’ zeiden ze. Het werd een biopsie, want ze zagen al dat het een tumor was. Binnen 24 uur kreeg ik heel veel onderzoeken. Voordat ik geopereerd werd moesten ze zeker weten wat het was. Ik heb geluk gehad dat ik zo snel onderzocht kon worden. Nu weet ik wat er is,” vertelt Haller, die ook spreekt over de behandeling. “Je ligt vijf dagen lang 24 uur per dag aan het infuus. Je kunt niet bewegen en je ligt alleen maar op bed. Je verliest veel spierkracht en fitheid.”

Nieuwe club

Wat er door het hoofd van Haller ging toen hij het slechte nieuws kreeg? “Eerst dacht ik: kom op, ik ben hier tien dagen en ik kan niet eens spelen voor mijn nieuwe club. Ik dacht eerst vooral aan de club. Nu lijkt het alsof het geen goede deal is voor hen, maar je weet ook dat je er niets aan kan doen. Je kunt het niet voorkomen.”

Later dacht de aanvaller vooral ook aan zijn familie: “Het is schrikken als je het hoort en het is zwaar om aan je naasten te vertellen. Mijn vrouw was in shock, maar ze weet er goed mee om te gaan. Voor m'n moeder was het anders. Moeders zijn moeders. Ik belde mijn broer en zus om te vragen voor haar klaar te staan zodat ze zich oké voelt en er niet alleen voor staat.”

Haller zelf staat er ook zeker niet alleen voor, zo vertelt hij met grote dankbaarheid: “Ik ontvang heel veel steun. Ik zag alle berichten van de clubs en dat was heel emotioneel. Dat gaf extra motivatie. Vanaf de eerste dag dat ik thuiskwam, ben ik gaan trainen. Nu zit ik op hetzelfde niveau als een paar maanden terug. Dat is een goed teken. Ik wil dan ook iedereen bedanken en zeggen dat ik me goed voel. Ik wil ook graag meegeven dat mensen zich vroeg moeten laten checken.”

Het doel voor de komende weken? “Mijn eerste doel is om terug op het veld te staan en te spelen voor de Gelbe Wand (de fanatieke aanhang van Borussia Dortmund, red.). Ik wil mijn eerste goal voor hen maken. Dat wordt een emotioneel moment, want hoewel ik pas twee weken bij deze club was, heb ik enorm veel steun en kracht gekregen. Dankzij hen sta ik snel weer op het veld.”