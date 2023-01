Sébastien Haller maakt in zeven minuten een hattrick in tweede wedstrijd sinds rentree

Beeld DeFodi Images via Getty Images

Het oefenduel kende een bijzondere opzet, met vier kwarten van een half uur speeltijd. Haller kwam in de rust bij een 3-0 stand het veld in. Een kwartier later maakte hij er vanaf de strafschopstip 4-0 van, om vervolgens in razende vaart zijn hattrick compleet te maken. Haller scoorde in minuut 81, 86 en 88. Aan het einde van het derde kwart, na een half uur speeltijd, ging Haller weer van het veld.

Borussia Dortmund won de wedstrijd met 6-0. De Nederlandse aanvaller Donyell Malen was net als Marco Reus en Jude Bellingham ook trefzeker voor Dortmund.

Kanker

Haller kwam vorig jaar zomer over van Ajax, maar kreeg al snel het nieuws dat er teelbalkanker bij hem was geconstateerd. In Marbella is aan niets nog te zien wat hij achter de rug heeft. Op zijn hoofd zit weer een paar millimeter donker haar, op zijn kin is zijn kenmerkende sik teruggekeerd. Hij oogde bovendien fit, groot en sterk.

Afgelopen dinsdag maakte Haller zijn rentree voor de Duitse topclub tijdens een oefenduel met Fortuna Düsseldorf (5-1). Hij kwam een kwartier voor tijd het veld in maar wist niet te scoren. Borussia Dortmund hervat de competitie zondag 22 januari met een thuiswedstrijd tegen FC Augsburg.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: