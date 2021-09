Sébastien Haller geeft visitekaartje af in Champions League

Beeld EPA

De vroege doelpunten van Haller (0-2 binnen negen minuten) vormden de basis voor een riante 5-1 zege op Sporting Portugal. In Groep C hebben Borussia Dortmund – dat woensdagavond met 2-1 won van Besiktas – en Ajax met drie punten de leiding genomen. Over twee weken komt de Turkse ploeg naar de Johan Cruijff Arena.

Afmaker

Haller was in Lissabon de afmaker, maar de Braziliaan Antony was de absolute smaakmaker in het enerverende duel. Hij was soms onnavolgbaar in zijn individuele acties en stond aan de basis van vier Amsterdamse treffers. Ook Steven Berghuis trof nog voor rust doel in stadion José Alvalada. Antony leidde die treffer in, gevolgd door een fraaie actie van Ryan Gravenberch. Schaduwspits Berghuis, ook sterk op dreef, tikte van dichtbij koeltjes binnen.

De bijna vlekkeloze eerste helft kende slechts één smet: Sporting kon scoren na een fout van Remko Pasveer. De keeper verving de aan zijn lies geblesseerde Maarten Stekelenburg. Pasveer is 37 jaar, maar hij speelde slechts één keer eerder een Champions Leagueduel, met PSV in 2017 tegen Bayern München, toen Jeroen Zoet niet inzetbaar was. Pasveer ging tegen Sporting de mist in na een steekpass op Paulinho. Hij twijfelde bij het uitkomen van zijn doel, waarna het verdekte schot in de korte hoek van de aanvaller hem verraste. Pasveer liet het houdbare balletje tussen zijn vingers doorglippen.

Ajax en Pasveer kwamen kort na rust goed weg, toen een treffer van Paulinho (kopbal) werd afgekeurd wegens buitenspel. Amper drie minuten later sloeg het duo Antony-Haller opnieuw keihard toe. Met de buitenkant van zijn linkervoet zette de Braziliaan voor, met links maakte de Frans-Ivoriaanse spits het karwei af.

Bloedvorm

Haller is in bloedvorm. Hij scoorde acht keer in zijn laatste drie duels: zes voor Ajax, twee voor Ivoorkust tegen Kameroen. Vooral zijn eerste twee goals woensdagavond waren belangrijk. Trainer Erik ten Hag had het vóór de wedstrijd gezegd: “Vorig seizoen kregen we in de Champions League in alle wedstrijden de eerste grote kans. Die moet meteen raak zijn en dat is niet altijd gelukt. Dat heeft ons in de groepsfase de das om gedaan.”

In die groepsfase was Haller nog geen Ajacied. Hij werd in de winterstop voor 22 miljoen euro gekocht van West Ham United. In de Europa League mocht de spits vervolgens niet meedoen omdat de club de duurste aankoop in de geschiedenis was vergeten in te schrijven voor het toernooi.

Ten Hag noemde Haller ‘de missing link’ in zijn elftal. Toch kreeg de lange, sterke aanvaller de nodige kritiek in zijn eerste half jaar bij Ajax. Hij is niet de meest gepolijste voetballer. Als het elftal niet veel in het vijandelijke strafschopgebied komt – zijn territorium – ziet het spel van centrumspits Haller er al snel onbeholpen uit.

Tegen Sporting was hij dodelijk in de zestienmeter. Ook met de assist van Noussair Mazraoui ging hij efficiënt om: aannemen met rechts, inschieten met links. Sporting boog het moede hoofd, het verzet was al lang gebroken. Ajax wil dit seizoen de tegenstanders in de Champions League ‘ergeren’, zoals Ten Hag dat zegt. In Lissabon is dat aardig gelukt.

