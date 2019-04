Scorende Veltman blinkt uit in Tilburg

Op 19 april 2018 liep Joël Veltman met een zware kruisbandblessure op. Bijna een jaar later maakte de rechtsback zijn rentree als basisspeler van Ajax. Hij bekroonde zijn sterke optreden zaterdagavond in Tilburg met een mooi doelpunt.



Scoren als rechtsback?

Ja, in de speelwijze van Ajax onder trainer Erik ten Hag wordt aanvallend veel verwacht van de vleugelverdedigers. Niet voor niets pikken ook Nicolás Tagliafico en Noussair Mazroaui regelmatig hun goaltje mee. Veltman is eigenlijk meer een pure mandekker, maar tegen Willem II schoot hij uit zijn slof.



Was het een belangrijke treffer?

Niet onbelangrijk. Veltman vergrootte de voorsprong van Ajax kort na rust naar 1-3. Dusan Tadic zag de rechtsback het strafschopgebied inlopen en bediende hem op maat: Veltman tikte de bal uit de lucht ineens met de binnenkant van zijn rechtervoet in de korte hoek langs doelman Timon Wellenreuther.



Hoe was Veltman in defensief opzicht?

Uitstekend. Hij speelde tegen de sterke Griek Vangelis Pavlidis, maar die heeft geen bal geraakt. Daarbij assisteerde Veltman geregeld de centrale mandekkers Matthijs de Ligt en Daley Blind, die zich beurtelings over de lange spits Alexander Isak ontfermden.



Isak is de man in vorm, met 11 goals in 11 duels na de winsterstop. Maar vooral De Ligt was ijzersterk in de afweer.



Dat geeft vertrouwen voor de wedstrijd van woensdag tegen Juventus.

Zonder meer. Dan wachten Veltman en De Ligt tegenstanders van een heel ander kaliber: geen Pavlidis of Isak maar Cristiano Ronaldo en Mario Mandzukic. Maar Ajax liet zich in Tilburg niet afleiden van de hoofdzaak en voetbalde zich gedreven en geconcentreerd naar een ruime zege. Het woord is weer aan PSV, dat zondagmiddag in Arnhem tegen Vitesse aantreedt.