Schuilt er in Klaas-Jan Huntelaar een nieuwe Ajaxdirecteur?

Huntelaar komt bij Ajax snuffelen aan het werk van een directeur voetbalzaken of technisch beleidsmaker. Zijn terugkeer bij de club, na twee periodes als speler, verwarmde de Ajaxharten in kille tijden.

In de Johan Cruijffzaal krijgen presentator Menno Pot en Paroolverslaggever Dick Sintenie gezelschap van schrijver, commentator en oer-Ajacied David Endt, die tegenwoordig ook jonge voetballers begeleidt én een warme vriendschap onderhoudt met Klaas-Jan Huntelaar.

Wat zoekt ‘The Hunter’ precies? En wat zoekt Ajax in hem? Schuilt er echt een directeur voetbalzaken in hem? Of is hij geschikter als schakel tussen De Toekomst en het eerste team, een rol die Dennis Bergkamp ooit vervulde? Wil hij eigenlijk geen trainer worden?

“Klaas-Jan is nieuwsgierig en leergierig,” zegt David Endt. “Hij is geïnteresseerd in dit vakgebied en wil er graag proberen zijn draai in te vinden. Maar ik heb wel tegen hem gezegd: denk goed na voor je je weer 24 uur per dag laat opslokken door dat voetbal.”

Dick Sintenie: “Op de spelersmarkt lopen veel charlatans rond. Die moet je voortdurend te woord staan. Daar moet je maar net zin in hebben.”

Beluister hem nu: de speciale Branie over Klaas-Jan Huntelaar, de ongrijpbare, de aspirantdirecteur, de speler en de mens. Volgende week weer een reguliere Branie, over FC Groningen - Ajax van zaterdag 2 april.

