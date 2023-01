Schreuder zei dat hij Ziyech niet nodig had: dan snap je een aantal dingen niet

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 4 voor Alfred Schreuder

Volgens mij had ik nog niet over het ontslag van Schreuder geschreven, misschien een omissie, maar eerder als gevolg van een onafwendbare vanzelfsprekendheid. Ik dacht alleen: had dit niet eerder gekund? Een van de ergernissen van de laatste tijd was Schreuders opmerking dat hij Ziyech niet nodig had. Dan snap je een aantal dingen niet, met name voetbaldingen. Luís Campos, de technische baas bij PSG, snapt ze wel. Het leek hem een goed idee om Ziyech te benaderen en vast te leggen. Laten we hopen dat dit een van die deadlinedaytoptransfers wordt. Wie daarvan het meest gaat profiteren, behalve Ziyech zelf, is Mbappé. Moest Ziyech in Londen zijn voorzetten bij de tweede paal neerleggen voor een kluns als Werner, of een te gehaaste Callagher, in Parijs duikt Mbappé daar op, die wel raad weet met die binnenzeilende ballen.