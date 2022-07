Schreuder wil defensieve problemen Ajax snel oplossen

Guus Til scoort de 1-2. Beeld ANP

Zijn medespelers leefden met hem mee. Wat ze ook probeerden, ze konden hem niet opbeuren.

Gorter ging zwaar in de fout bij de 1-2 van Guus Til. Hij stompte tegen het hoofd van Daley Blind in plaats van tegen de bal. Cody Gakpo kon 2-3 maken omdat Gorter een afstandsschot van Armando Obispo niet onder controle kreeg. Ook bij de 2-4 van Til, via het lichaam van Edson Álvarez, zag de jonge keeper er niet goed uit.

Gorter verdiende het om te keepen tegen PSV, zei zijn trainer Alfred Schreuder vlak voor het duel. “Hij is fit gebleven en heeft een uitstekende voorbereiding gedraaid.” De opvolger van Erik ten Hag kan bij Ajax beschikken over drie doelmannen. Remko Pasveer is ook weer fit en de geblesseerde Maarten Stekelenburg hervat waarschijnlijk snel de training.

Pasveer lijkt een belangrijke kandidaat voor een basisplaats in het eerste competitieduel van zaterdag met Fortuna Sittard. “Maar zo ver wil ik nu niet gaan”, zei Schreuder. “Jay heeft ook goede dingen gedaan, maar bij een keeper gaat het sneller om dingen die niet goed gaan. Over iedere tegengoal kan je iets zeggen. Je kan ook zeggen dat verdedigers niet in die situatie mogen komen. Het is te kort door de bocht om alleen Jay de schuld te geven.”

Verdediging

“Ik heb mijn huiswerk natuurlijk wel gedaan voordat ik hier ben begonnen”, zei Schreuder. “Ajax kreeg in de laatste duels van het vorige seizoen ook al veel te veel doelpunten tegen. We moeten echt beter gaan verdedigen. Ik heb veel positieve dingen gezien in aanvallend opzicht. Maar vijf tegentreffers kan natuurlijk niet.”

Gorter was de schlemiel bij Ajax. Maar Devyne Rensch gunde Cody Gakpo veel te veel tijd voor een goede voorzet. En Owen Wijndal was te laat om de gelijkmaker van Til (1-1) te voorkomen. “We staan soms niet goed opgesteld. Dat moet echt snel beter”, zei Schreuder. De nieuwe trainer vindt niet dat Ajax met Jurriën Timber en Daley Blind lengte tekort komt in het centrum van de defensie. “Martínez was ook niet de langste”, zei hij over de Argentijn die naar Manchester United is vertrokken. En met Calvin Bassey hebben we ook een lange jongen die centraal achterin kan spelen.”

De Nigeriaan, voor 23 miljoen euro overgekomen van Rangers FC, viel als linksback in tegen PSV. Na ruim een kwartier kreeg hij een rode kaart voor een wilde tackle. “We stonden 3-4 achter en hij wilde te graag en was te laat”, zei Schreuder. “Maar je kan voor zo’n overtreding zeker een rode kaart geven.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: