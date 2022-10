Schreuder tevreden maar kritisch over Ajax, hoofdrollen voor Berghuis en Brobbey

Brian Brobbey. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Daarmee beleefde de spits een perfecte avond. “We hebben vandaag gewonnen en ik ben belangrijk geweest met twee goals, goed toch?” reageerde Brobbey na afloop voor de camera van ESPN. Brobbey moest het lang doen met een reserverol, maar lijkt zijn plek nu te hebben veroverd. “Als je twee weken op rij twee keer scoort, denk ik niet dat de trainer je er zomaar uit haalt.”

Brobbey kan uitstekende cijfers overleggen sinds hij zijn debuut maakte in de hoofdmacht. De spits heeft gemiddeld slechts 64 minuten nodig om tot scoren te komen. “Dat is mooi om te zien en te horen, daar komen alleen maar goals bij. Laat me eerst maar mijn spel spelen en belangrijk zijn met goals,” aldus de spits.

De aanvaller behoort tot de grote voorselectie van het Nederlands elftal en mag daardoor hopen op een plek in de definitieve groep voor het wereldkampioenschap in Qatar. Brobbey lijkt vooral te moeten concurreren met Vincent Janssen, die sinds deze zomer speelt voor Antwerp FC. “Als ik mijn best blijf doen, hoop ik erbij te zitten.”

Beste man op het veld

Steven Berghuis werd verkozen tot Man of the Match. Trainer Alfred Schreuder was na de zege erg lovend over hem. “Hij was voor mij de beste man op het veld,” zei hij over de middenvelder die tweemaal scoorde en een doelpunt van Brobbey voorbereidde. “Hij ging voorop in de strijd. Hij was geweldig en voortdurend aanwezig.”

Schreuder was kritisch over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. “Ik vond dat we vooral op het middenveld niet goed stonden en daardoor te veel kansen hebben weggegeven,” zei hij bij ESPN. “Over ons spel in de tweede helft ben ik wel tevreden. We deden het toen een stuk beter.”

Berghuis was vooral over zijn tweede treffer content. “Dat doelpunt ga ik nog een paar keer terugkijken,” zei hij over een prachtige trap in de verre hoek. “Ik train veel op mijn traptechniek. Als middenvelder kom ik vaak in deze positie.”

Klinkende zege

Ajax dacht na de openingsgoal van Berghuis geen kind meer te hebben aan de thuisploeg, maar kreeg kort voor rust via Pelle Clement alsnog de gelijkmaker om de oren. Twee treffers van Brian Brobbey en nog een goal van Berghuis bezorgden Ajax echter een klinkende zege in Waalwijk. Ajax staat daardoor vier punten los van nummer twee PSV. De Eindhovenaren spelen morgen om 14.30 uur tegen FC Groningen.