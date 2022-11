Schreuder snapt morrende Ajaxfans en baalt van opstootjes

Beeld ANP

“Natuurlijk mogen ze teleurgesteld zijn als we niet van PSV winnen,” zei Schreuder over de morrende Ajaxfans. “We hebben ook niet goed gespeeld. Of ik nog steun van de clubleiding voel? Jazeker, dat voel ik.”

Ajax verloor dit seizoen tweemaal van PSV, Napoli en Liverpool. Ook het uitduel met AZ liep verkeerd af. “Maar als we woensdag winnen van Vitesse, dan staan we wel bovenaan,” zei Schreuder. “Dat is de positie waar we willen staan.”

Steven Bergwijn en Dusan Tadic spelen regelmatig niet op hun favoriete positie, links voorin. Davy Klaassen hoorde zijn trainer vorige week nog zeggen dat hij een goed koppel met Brian Brobbey vormt. Maar voor het duel met PSV moest hij plaatsmaken voor Mohammed Kudus. Daley Blind is zijn basisplaats ook kwijt. Maar Schreuder constateerde na de nederlaag tegen PSV wel dat hij een verdediger met een goede pass had gemist.

“Achteraf is dat makkelijk,” zei hij over het ontbreken van een speler als Blind in zijn basisformatie. “En ik denk dat veel ploegen nog op zoek naar hun beste formatie zijn. We kunnen echt beter. Tegen Rangers speelden we dinsdag ook beter. Maar die 1-0 geven we weer zo makkelijk weg. En die 2-0 eigenlijk ook. We hebben geen aanspraak om een overwinning kunnen maken. Een gelijkspel had nog gekund.”

Opstootjes

Tijdens en na afloop van het duel ontstonden opstootjes tussen spelers van beide ploegen. Het opstootje na afloop van de wedstrijd begon na een actie van PSV-verdediger André Ramalho, die Edson Álvarez in zijn gezicht schreeuwde. Daarna gaf Steven Bergwijn een duw aan de PSV’er en greep Klaassen hem in zijn nek. Vervolgens kwamen veel spelers bij elkaar en werd er over en weer geduwd en getrokken. Na minuten bedaarde de gemoederen enigszins.

Schreuder baalde van de vele opstootjes op het veld. “Mijn spelers moeten hun energie in goed voetballen stoppen”, zei hij. “Dit past niet bij Ajax.”

PSV-coach Ruud van Nistelrooij baalde niet van de vele opstootjes tussen spelers van beide ploegen. “Ik vind een opstootje soms wel lekker,” zei hij. Maar ook de trainer van PSV vond het opstootje na het laatste fluitsignaal niet nodig.

“We vierden de overwinning,” zei hij. “Ik weet niet wat daar precies mis mee is, maar dat moet je niet recht voor iemands gezicht doen. Dat moet je met elkaar doen. Dat van Ramalho was volgens mij niet bedoeld als provocatie. De emoties liepen hoog op en helaas waren er geen supporters van ons in het stadion waarmee we de zege konden vieren. Dat was een groot gemis.”

En zo eindigt t met potje matten. En 1-2 zege voor PSV. Derde opeenvolgende zege op Ajax.



PSV verzuimde t al eerder af te maken op de counter. 0-3, 0-4. Ajax alleen in slotfase nog iets van gevaar en geloof met te late wissels.

Spanning in competitie volledig terug. pic.twitter.com/627xxepx21 — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) 6 november 2022

Bergwijn

Bergwijn baalde van het spel van Ajax. “Dit was niet het spel van Ajax,” zei hij. “Het was echt slecht. Op het laatst gingen we maar hoge ballen in hun strafschopgebied pompen. Dat is toch niet het spel van Ajax. Zo willen we niet voetballen.”

“Spanning is normaal bij zo’n wedstrijd,” zei Bergwijn, die als rechtsbuiten begon maar na rust op zijn favoriete positie links voorin mocht spelen. “Maar we moeten wel gewoon allemaal de juiste dingen blijven doen. Dat hebben we zeker niet gedaan.”

Bergwijn weet niet waarom Ajax het dit seizoen steeds laat afweten tegen sterke tegenstanders. Wel hoorde hij in de slotfase teleurgestelde fans in spreekkoren op het vertrek van trainer Alfred Schreuder aandringen. “Dat is hun mening. Ik houd me daar niet mee bezig. We zitten in een heel slechte fase.”