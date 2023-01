‘Schreuder opgeofferd voor collectief falen’: Ajaxprominenten reageren op ontslag

Niet alleen Alfred Schreuder is schuldig geweest aan de erbarmelijke resultaten van Ajax, zeggen Ajaxprominenten. Voormalig Ajacieden Theo van Duivenbode en Kiki Musampa, voormalig teammanager David Endt en Ajaxfan Frank van der Lende reageren op het ontslag van de Ajaxtrainer.

Kiki Musampa

“Duidelijk is dat het niet goed gaat, maar dat is niet alleen Schreuders schuld. Het begint bij de aankopen en de samenstelling van de selectie. Het is meer een collectief falen, waarbij Schreuder wordt opgeofferd. We weten niet wat de precieze invloed van Schreuder was op het aankoopbeleid, misschien heeft hij wel de spelers gekregen waarom hij vroeg, maar hij heeft daarin niet de enige stem gehad.

Als we moeten geloven wat we lezen, is er binnen de selectie niet genoeg duidelijkheid geweest over de opstelling. En het hielp niet hoe hij is omgegaan met Daley Blind, een bewezen international. Daley was kind van de club, geliefd bij de supporters en van veel waarde voor het team. De ervaring en kwaliteit die hij heeft, vooral als je achterin je eigen spel wil spelen, was heel belangrijk voor Ajax. En je hebt niemand achter de hand die hem kan vervangen. Dat heeft Schreuder niet goed afgehandeld. Je ziet nu dat Ajax moeite heeft met opbouwen en vooruit voetballen.

Heitinga kan wel wat veranderen. Veel slechter kan het ook niet gaan. Hij heeft kunnen zien wat eraan ontbreekt, dus hij kan ook snel veranderingen teweegbrengen. Het spel van Ajax is druk zetten, vooruit verdedigen, opbouwen. Daarvoor heb je echt nog wel de goede spelers. De vraag is: krijgt hij alle koppen bij elkaar?”

Theo van Duivenbode

“Je weet hoe het gaat in de voetbalwereld: als een trainer niet de beoogde resultaten haalt, dan wordt het moeilijk. Maar het is lastig om een trainer op afstand te beoordelen. Week in, week uit wordt er aangedrongen op zijn ontslag, maar hoe vaak zijn de journalisten op de training geweest? Drie jaar geleden zou hij als assistent van Ten Hag nog dé strateeg zijn. En na de eerste vier weken met twaalf punten was het allemaal hosanna.

Je hebt ook een beetje mazzel nodig. Het kan gaan om een bal binnenkant paal erin of eruit. Tegen FC Emmen stond het 3-1 en dan wordt het nog 3-3. Bij Ajax-NEC had het zomaar 3-0, 4-0 kunnen staan en dan pak je drie punten. En gisteren hadden ze 84 procent balbezit, maar als de goals niet worden gemaakt, dan spelen de spelers slecht, maar is de trainer uiteindelijk de gebeten hond.

Misschien moet de discipline worden hersteld. Als ik al die koppen zie van de spelers: de boosheid straalt ervan af. Een beetje een grapje hoor, maar waarom huur je Louis van Gaal niet een half jaar in? Dan komt in ieder geval de discipline terug.”

David Endt

“Ik reageerde enigszins gelaten op het ontslag. Ik heb van dichtbij vaak meegemaakt hoe zo'n proces zich ontwikkelt, dat er een point of no return is bereikt. Dat heeft te maken met de invloed van supporters, media en de stemming die ontstaat. Om de machteloosheid van een trainer te zien, is uitermate pijnlijk. Voor iedere trainer die ik heb meegemaakt gold dat die zijn beste beentje voor zette, in een baan die heel veel eist van mensen. Hij heeft alles gedaan om het naar zijn inzicht goed te doen en op een gegeven ogenblik lukt dat niet meer.

Het ontslag is vaak niet helemaal eerlijk, maar het is een onvermijdelijke reflex binnen het voetbal, waar opportunisme en resultaten een hoofdrol spelen. Bij Schreuder vind ik het niet eerlijk, omdat er een complex aan factoren meespelen. Dat heeft te maken met de spelers en de hogere leiding: welk materiaal heb je ter beschikking?

Toch heeft Schreuder zichzelf misschien overschat in het kunnen bouwen van een team. Het team is nooit hecht geweest, het ontbrak aan duidelijkheid in de speelwijze en de identiteit van het Ajaxvoetbal was er nooit. En daar is ook een trainer verantwoordelijk voor. Dat kun je ook met kwalitatief mindere spelers bereiken. Het gaat erom dat je de dynamiek van het team op orde brengt en dat heb ik gemist.

Ik vraag me af of Heitinga zo snel iets teweeg kan brengen. Het is een goede voetballer geweest, maar hij is geen ervaren trainer. In deze complexe situatie is meer nodig dan alleen maar kundig trainerschap. Je moet ook een goede psycholoog zijn om dingen rond te krijgen. Ik hoop dat hij niet als een soort boegbeeld wordt gebruikt omdat ze op de tribune zo leuk ‘Oh Johnny’ zingen.

Ajax heeft een wijs en ervaren man nodig die zulke situaties heeft meegemaakt. Ik had zelf iemand in gedachten die misschien niet zo voor de hand ligt. Een man met een diepgeworteld Ajaxverleden, die als trainer al bijna twintig jaar aan het werk is. Weliswaar niet op het allerhoogste niveau, maar wel een die het klappen van de zweep kent. Om niet alleen de kleedkamer te leiden, maar ook de kringen daaromheen en dan denk ik aan Fred Grim. Die heeft bewezen een bepaalde speelwijze te hanteren die aansloeg, op een misschien nog wel moeilijker niveau dan Ajax. Hij heeft met spelers van mindere kwaliteit het maximale eruit gehaald. Of John van ‘t Schip, die inmiddels ook veel ervaring heeft opgedaan.”

Frank van der Lende

“Ik zat best lang in het kamp dat we Schreuder tijd moesten geven. Maar donderdag was al lang voor het eindsignaal duidelijk dat hij eruit moest. Er was zo geen overwicht op het veld, zo geen idee. Geen groei. Het is best een prima trainer, maar in deze tijd heb je iemand nodig met charisma. En Schreuder heeft de uitstraling van een peer.

Wat me het meest frustreerde was dat onduidelijke beleid. Tegen Volendam vielen Conceição en Kudus goed in, dus waarschijnlijk hadden ze volgende wedstrijd een basisplaats gehad. Terwijl andere spelers, zoals Brobbey en Bergwijn, nooit zo het vertrouwen krijgen. Dat werkt niet. Volgens mij moet je consistent zijn en automatismen inbouwen. Iets wat Louis van Gaal tijdens het WK in Qatar heel goed deed.

Dat ze Heitinga nu naar voren schuiven vind ik wel logisch. Hij is (nog) geen hoogvlieger, maar je hebt nu vooral rust nodig. Uiteindelijk moet je op zoek naar een trainer met charisma én ervaring. Iemand die Bergwijn een tik op zijn dikke kont geeft en zegt: ‘Hup, voetballen nu.’ Iemand als Van Gaal dus, of Luis Enrique. Peter Bosz zou ik ook prima vinden.

Wat bij Ajax na het vertrek van Ten Hag is gebeurd, gebeurt overal. Als Edwin Evers met zijn ochtendshow stopt heb je een tussenpaus nodig. Iemand die de klappen opvangt. Daarna ga je met een nieuwe dj weer bouwen aan iets nieuws. Schreuder is een soort boksbal geweest. Nu kun je gaan bouwen. Ik heb de titel nog niet opgegeven. Zeven punten, dat kan nog! Maar dan moeten er nu wel harde keuzes gemaakt worden.”