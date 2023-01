Schreuder mag Gerónimo Rulli dankbaar zijn

Ajaxspeler Mohammed Kudus was een van de weinige lichtpuntjes in de Klassieker Feyenoord-Ajax. Beeld Getty Images

Het venijn van de schrale klassieker zat in de staart. Beide ploegen weigerden zich neer te leggen bij een remise. In die fijne apotheose had het kwartje twee kanten op kunnen vallen. Een nederlaag in De Kuip had Ajax – en vooral de trainer – nog dieper in de problemen gebracht. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd hing de remise aan een zijden draadje. Santiago Giménez kapte Edson Álvarez uit in het strafschopgebied en kon vrij aanleggen met zijn linkerbeen. Doelman Rulli, deze maand voor 10 miljoen euro aangetrokken van Villarreal, verrichtte zijn belangrijkste daad tot nu toe in dienst van Ajax. De Argentijn had goed het oog in de lage schuiver en stortte zich katachtig op de bal.

Álvarez centraal achterin

De 1-1 was een juiste afspiegeling van de verhoudingen, hoewel Feyenoordtrainer Arne Slot meende dat er voor zijn ploeg meer in had gezeten. Ajax kwam voor rust beroerd voor de dag, maar herpakte zich in de tweede helft. Schreuder had zijn formatie maar weer eens omgegooid, deels door personele problemen gedwongen, deels om de kracht van Feyenoord in te dammen. Álvarez was centraal achterin de vervanger van de geschorste Devyne Rensch. “Het is geen onbekende positie voor mij,” zei Álvarez na afloop. De 25-jarige Mexicaan is door zijn trainer aangewezen als een van de leiders in de selectie die Ajax nieuw elan en nieuwe energie moeten geven. “Het klopt dat de trainer mij die rol heeft toebedeeld. En ik aanvaard die rol ook gezien mijn ervaring en omdat ik weet wat bij Ajax wordt gevraagd. We hebben een team met veel jonge talenten. Ik probeer die jongens te helpen waar ik kan.”

Met de verhuizing van Álvarez kwam er een plek vrij voor Steven Berghuis op het middenveld. De in De Kuip gehate ex-Feyenoorder moest met Kenneth Taylor, Davy Klaassen en spits Mohammed Kudus een ‘balvaste’ ruit vormen om zo aan de druk van de koploper te ontkomen en zelf aan voetballen toe te komen. Het zag er leuk uit op papier, maar de opbouw haperde veelal bij de Mexicaanse rechtsback Jorge Sánchez.

Overlevingstocht

Voor Ajax ontaardde de klassieker in een overlevingstocht. De club, onder zware druk vanwege een achterstand van vijf punten op de koploper uit Rotterdam, probeert uit een diep dal omhoog te klauteren. Een nieuwe tegenvaller volgde tien minuten voor de pauze. Berghuis trachtte met een risicovol balletje Sánchez te bereiken, maar die had kennelijk geen idee dat hij zou worden aangespeeld. Igor Paixao ging uiteindelijk met de bal aan de haal, zijn schot vloog in de bovenhoek.

Ajax stelde er aanvallend weinig tegenover. Mohammed Kudus was een van de weinige lichtpuntjes. De Ghanees speelde zich op het WK in de kijker en ook tegen rivaal Feyenoord demonstreerde hij zijn kwaliteiten. Kort voor rust bood hij de gelijkmaker op een presenteerblaadje aan, maar Francisco Conceiçao verstapte zich in volle sprint en miste voor open doel.

Vijfde in het klassement

De jonge Portugees bleef na rust achter in de kleedkamer; gewogen en te licht bevonden in het spierballengevecht. Steven Bergwijn was zijn vervanger, een aankoop van 30 miljoen euro. Het zijn spelers die Feyenoordtrainer Slot niet heeft, laat staan dat hij ze op de bank kan houden. Net als Ajax raakte Feyenoord meer dan een half basiselftal kwijt afgelopen zomer, maar Slot maakte met een zeer bescheiden budget van zijn nieuwe selectie al snel een winnende. “Ik vind dat mijn ploeg zich vandaag goed heeft gepresenteerd, door meer dan een uur Ajax, met al die individuele kwaliteiten, op eigen helft te houden. Het kost ons veel kracht om een tegenstander de wil op te leggen, we moeten er heel veel energie in leggen. Maar dat is helemaal niet erg, dat is wie wij zijn.”

Schreuder mocht van de clubleiding na de winterstop min of meer opnieuw beginnen, nadat de trainer de regie over zijn selectie in de laatste maanden voor de winterbreak volledig was verloren. Hij verklaarde na de Klassieker dat zijn elftal groeiende is, maar dat hij waarschijnlijk de enige is die dat ziet. Aan de resultaten is die groei in elk geval niet af te lezen: al zes duels op rij heeft Ajax niet gewonnen, de laatste vijf duels eindigden in een gelijkspel. Vijfde staan de Amsterdammers inmiddels, twee puntjes voor Sparta, de nummer zes op de ranglijst.

Zucht van verlichting

De lat bij Ajax is in rap tempo flink lager komen te liggen. Een kopballetje van Davy Klaassen – met wat hulp van Mats Wieffer die de bal als laatste raakte – was goed voor een punt tegen Feyenoord en dat werd gekoesterd; uiteraard ook met die laatste grote kans voor Giménez nog vers in het geheugen. Door de safe van Rulli slaakte vooral Alfred Schreuder een zucht van verlichting. Misschien had de Argentijn wel zijn baan gered.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: