Schouten voor het eerst wereldkampioen allround, De Jong derde

Schaatsster Irene Schouten is voor het eerst in haar carrière wereldkampioene allround geworden. Met haar tijd van 6.52,58 op de 5000 meter passeerde ze in het klassement de Japanse Miho Takagi en landgenote Antoinette de Jong. Takagi werd tweede, De Jong pakte het brons.