Schorsing André Onana in beroep verkort tot negen maanden

Beeld Getty Images

De schorsing duurt nu tot 4 november 2021. De tuchtcommissie van de Europese voetbalfederatie Uefa had Onana eerder voor twaalf maanden geschorst, omdat hij bij een controle buiten de wedstrijden om positief had getest op het verboden middel furosemide. Volgens Onana kwam dat omdat hij, naar eigen zeggen per ongeluk, een pilletje had gepakt dat voor zijn vrouw was bedoeld.

De keeper uit Kameroen tekende beroep aan tegen zijn schorsing. Het CAS haalde er drie maanden van af. De schorsing loopt nu begin november af. Twee maanden eerder, op 4 september, mag hij al weer beginnen met trainen.

Tijdens een vier uur lange sessie woensdagochtend kon de 25-jarige Onana zijn kant van het verhaal vertellen aan drie leden van het sporttribunaal CAS. Hij vroeg om de straf kwijt te schelden of een kortere straf op te leggen.

Onana staat nog onder contract bij Ajax tot 30 juni 2022. Hij mag vanaf 4 september, twee maanden voor het aflopen van de schorsing, weer meetrainen.

Flinke transfersom

De kans dat hij nog aan spelen toekomt voor zijn contract afloopt lijkt klein. Begin juni zei technisch directeur van Ajax, Marc Overmars, dat er niet voor niets is gestopt met de contractonderhandelingen met de doelman uit Kameroen.

Wel kan deze reductie van de schorsing betekenen dat Ajax nog een flinke transfersom voor Onana kan vragen, als die deze zomer al vertrekt naar een andere club.

Ajax gaat door met Maarten Stekelenburg (38) als eerste keeper. En heeft daarnaast de ervaren Remko Pasveer (37) van Vitesse en Jay Gorter (21) van Go Ahead Eagles gestrikt.