Schoolslagspecialist Arno Kamminga: ‘Ik zit bij lange na niet aan mijn top’

Arno Kamminga: 'Op de kortebaan wordt meer gesjoemeld, je kunt wat extra vlinderkicks proberen. Die kant wil ik niet op.' Beeld Getty Images

In z’n uppie lag hij op de vroege ochtend in het water. Het was muisstil in het bad van het nationaal trainingscentrum in Amsterdam. Arno Kamminga houdt van wedstrijden zwemmen, maar met de opkomst van corona verdwenen die in 2020 één voor één uit zijn agenda. Wat overbleef, waren wat testwedstrijdjes achter gesloten deuren.

Eerst een beter mens worden, om uiteindelijk een betere zwemmer te kunnen worden. Dankzij dat credo kwam hij evenwichtig en sterker uit die periode. “Denk bij persoonlijke ontwikkeling aan positiever in het leven staan, minder zeuren of boos worden, stressfactoren wegnemen. Dat draagt allemaal bij aan vrijer kunnen sporten. Leren omgaan met dingen die je zelf niet in de hand hebt, hoort daar ook bij. Acceptatie. Dat heb ik op een harde manier geleerd door het overlijden van mijn moeder op mijn vijftiende. Een levensles die mij met het covidverhaal erg heeft geholpen.”

Om geen onnodige risico’s te nemen, deed hij veel op eigen houtje. “Ik zorg goed voor mijn lichaam, heb nooit blessures gehad of aangepast moeten trainen. Dat komt omdat we zorgvuldig te werk gaan. Goed eten, op tijd rusten. Dan zou het dom zijn om dat weg te gooien door het virus op te lopen. Ik wil nog langer zwemmen op hoog niveau.”

Middagdutjes van vier uur

Naarmate zijn olympische races dichterbij kwamen, veranderde Kamminga in een kluizenaar. In het olympisch dorp van Tokio sloot hij zich in zijn kamer op. Niets mocht tussen hem en zijn finales komen. “Dat gaf mij rust. En ach, met twee keer per dag op en neer naar het zwembad vliegen de dagen voorbij. Series kijken, appen, heel veel slapen. Bij mij zijn middagdutjes van drie à vier uur sowieso geen uitzondering.”

Het resulteerde uiteindelijk in twee zilveren medailles op de schoolslag. “Het voelde zeker niet als verliezen,” zegt Kamminga, die op de 100 meter achter de ongenaakbare Brit Adam Peaty finishte en op de 200 achter de Australiër Izaac Stubblety-Cook. “Het waren mijn eerste Spelen, mijn eerste mondiale finales. Als ik alles heb gegeven en een ander blijkt beter, dan heb ik respect voor hem. En ik weet dat ik nog lang niet aan de top van mijn kunnen zit.”

Kamminga, die als tiener nooit te boek stond als het grootste talent, is bezig met een inhaalslag. Pas vijf jaar geleden ging hij samen met de huidige bondscoach Mark Faber in het Sloterparkbad in Amsterdam serieus werk maken van zijn carrière. Duurzaamheid staat in kapitalen boven hun programma. “We komen van ver. Alles wat we bereiken, is een basis om op door te bouwen.”

Sociaal bijtanken

Na de Spelen in Japan nam Kamminga slechts twee weken vrij, die hij gebruikte om sociaal bij te tanken. In de anderhalf jaar daarvoor had hij zijn vader, broer en zus nog geen tien keer gezien en zijn vrienden ook amper. Daarna volgde een druk kortebaanseizoen, met als afsluiter vanaf vandaag de WK in de Verenigde Arabische Emiraten.

“Ik heb dit najaar niet stilgezeten. Hard getraind, ieder weekend wel een wedstrijd. Daar geniet ik van. Het was aanpoten, maar voor mijn gevoel heb ik weer stappen gemaakt. Ik ben fit en het is een goede voorbereiding geweest op de WK. Het doel in Abu Dhabi is mijn Nederlandse records aanvallen. Als dat lukt, dan strijd ik op de 100 en 200 meter mee om de medailles.”

Zwemmend is de geboren Katwijker de snelste in het WK-veld, maar bij de start en de keerpunten verliest hij terrein. Met een controversiële beenslag en op power zwom Ilja Sjimanovitsj uit Belarus vorige maand in Eindhoven twee keer een wereldrecord op de 100 meter, dat hij bracht naar 55,28 seconden. De beste tijd van Kamminga is 55,79.

“Dan laait het vuurtje in mij op om nog beter te worden. Op de kortebaan wordt meer gesjoemeld, je kunt wat extra vlinderkicks proberen. Die kant wil ik niet op. Daar gaat de schoolslag ook niet heen, de regels zullen worden aangescherpt. Juist als ik tegen hem race, krijgen Mark en ik complimenten over de technisch mooie schoolslag die wij neerleggen. Sinds de Spelen staan er ook veel meer mensen aan de badrand naar onze training te kijken, om van te leren. Dat respect van anderen zie ik als het grootste compliment dat we kunnen krijgen.”