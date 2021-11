Schitteren tegen de groten, falen tegen de kleintjes

Invaller Mohamed Daramy baalt van weer een gemiste kans. Beeld ANP

Er zit een weeffout in het spel van Ajax en die moet er snel uit. De ploeg laat het in dit nog prille seizoen te vaak afweten in de reguliere eredivisiewedstrijden. Tegen Go Ahead Eagles werd het gisteravond 0-0, net als vorige week tegen Heracles. Eerder al snoepten FC Twente (1-1) en FC Utrecht (0-1) de regerend kampioen punten af.

Ajax en PSV gaan nu nog samen aan kop in de eredivisie, maar als Feyenoord de inhaalwedstrijd tegen Heracles wint, nemen de Rotterdammers de leiding over met een punt voorsprong.

“Ik mis de hongerigheid in dit soort duels,” zei Ten Hag gisteravond na de ontluisterende remise. En met ‘dit soort duels’ bedoelt hij de wedstrijden waarin Ajax vrijwel voortdurend balbezit heeft, maar er niets mee doet. Er is gemakzucht in de ploeg geslopen, die er aan het begin van het seizoen niet was. NEC, Cambuur, Vitesse; ze werden met ruime cijfers verslagen. Ook in de Champions League ging het van een leien dakje. Wie maakte Ajax wat? Die houding begint zich nu langzaam te wreken.

Mislukte passjes

Het is niet fair om het collectieve falen op één speler te projecteren, maar de prestaties van Antony in de laatste drie wedstrijden zijn exemplarisch voor het elftal. In de spotlights van de Champions League was de Braziliaan woensdag onhoudbaar voor Borussia Dortmund. Hij danste heupwiegend door het Westfalenstadion en legde de bal daar neer waar het de Duitsers pijn deed. In de dagen voor en na het puike Europese optreden was de vleugelaanvaller echter geen schim van zichzelf. Antony volhardde vorige week in Almelo en gisteravond in de Johan Cruijff Arena in zwakke voorzetten, mislukte passjes en verveeld gedrag.

Ten Hag beaamde dat het een mentale kwestie is; Ajax kan zich beter opladen voor topwedstrijden dan voor de dertien-in-een-dozijnpotjes. “Je moet investeren om te kunnen scoren. Loopacties maken, snel van kant wisselen, energie en arbeid leveren om de verdedigende tegenstander uit elkaar te spelen. En als je kansen krijgt, moet je de gretigheid hebben om die bal dwars door het net te schieten.”

Ten Hag zei het net niet met zoveel woorden, maar hij vond het publiek gisteravond beter in vorm dan zijn elftal. “Zij hebben er alles aan gedaan om ons over het dode punt heen te helpen, maar wij niet.” Ajax kan zich die hooghartige attitude niet permitteren. Ten Hag: “Als je kampioen wilt worden, dan moet je aan een aantal factoren voldoen. Volledige overgave is daar één van. Het is mijn taak om de ploeg te pushen, met de rest van de staf, maar we hebben ook een paar spelers die weten wat ervoor nodig is om die schaal te winnen. En die spelers zullen dat de rest ondubbelzinnig moeten vertellen.”

Vernuft noch geestdrift

Dusan Tadic is een van die spelers. De aanvoerder baalt ervan dat juist nu alle internationals op pad gaan om voor hun land te voetballen. “Ik ben niet blij met de interlands. Als je niet wint, wil je altijd in gesprek met de spelers en de trainers om te zoeken naar een oplossing.” De Serviër wil het onnodige puntenverlies niet alleen als een mentaal probleem zien. “We hebben vandaag twintig doelpogingen gehad, dan mag het niet zo zijn dat we 0-0 spelen. We moeten meer doen met onze kwaliteiten.”

Op een zinderende Champions Leagueavond in Dortmund volgde dus een tenenkrommende eredivisiewedstrijd in Amsterdam. Go Ahead Eagles groef zich in, Ajax had niet het vernuft en de geestdrift om de paarse muur te slechten. Waar Cyril Dessers bij Feyenoord als invaller de ene na de andere zege uit het vuur sleept, zijn de oproepkrachten van Ajax weinig gelukkig. Mohamed Daramy en Danilo, twee van de vijf invallers, hadden het duel voor Ajax gisteren kunnen en moeten beslissen. Na een kopbal van Lisandro Martínez had Danilo de rebound voor het inschieten, maar keeper Warner Hahn stopte zijn inzet. En Daramy kreeg een vrije schietkans in het zestienmetergebied, maar de vleugelspits raakte de bal maar half.

Ajax had na rust inderdaad voldoende kansen om de zege veilig te stellen, zoals Tadic zei. Een schot van Martínez werd ternauwernood gekeerd door Hahn, Davy Klaassen kopte op de paal.

Kiertjes en gaatjes

Klaassen had tegen Go Ahead een basisplaats, net als Mohammed Kudus. De Ghanees kreeg de voorkeur boven Ryan Gravenberch, Steven Berghuis zat met een heupblessure op de tribune. Kudus speelde een ongelukkige wedstrijd. De fysiek sterke middenvelder had te weinig (bewegings)ruimte om het elftal te kunnen helpen. De opponent, vrijwel voortdurend met elf spelers achter de bal, stond slechts kleine kiertjes en gaatjes toe.

In de slotfase vond een ware belegering plaats van het doel van Go Ahead. Toch kwam de tegenstander er heel af en toe gevaarlijk uit. Remko Pasveer behoedde zijn team zelfs voor een nederlaag; de keeper redde vijf minuten voor tijd bekwaam op een schot van Marco Cardona.

Slechts twee doelpunten heeft Ajax dit seizoen hoeven incasseren. Dat stemt Ten Hag dan wél tevreden: “We voetballen in elk geval gedisciplineerd.” Voor de rest was het waardeloos.

