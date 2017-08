Schippers prolongeert wereldtitel 200 meter

De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou won het zilver in 22,08, brons ging naar Shaunae Miller van de Bahama's in 22,15.



Met haar tweede wereldtitel op rij op de 200 meter schaart Schippers zich bij twee andere grootheden uit de sprint. Allyson Felix en Merlene Ottey wisten in het verleden ook twee keer goud te winnen op dit nummer.



Schippers startte als favoriete voor de titel. Ze had in de series en halve finales een machtige sprint laten zien. In de finale begon ze in baan zes en kwam uitstekend de bocht uit. Op het laatste rechte stuk naar de finish bleef de versnelling intact en hielde ze Ta Lou en Miller achter zich.



Erelijst

De erelijst van Dafne Schippers begint indrukwekkende vormen aan te nemen. Haar teller staat na de behaalde wereldtitel op de 200 meter in Londen op tien gouden medailles op internationale kampioenschappen.



Haar eerste goud pakte ze in 2010 bij de WK voor junioren op de zevenkamp. Het jaar daarna herhaalde ze dat op de EK voor junioren. Haar eerste sprintgoud was bij de EK onder 23 in 2013, toen ze de 100 meter won.



Het was de voorbode voor het succes op de EK van 2014 in Zürich, waar ze de dubbel pakte op 100 en 200 meter. Schippers maakte haar sprintsucces compleet met de Europese titel indoor 60 meter in 2015.



Peking

In de zomer van dat jaar volgde haar eerste mondiale succes op de WK in Peking met goud op de 200 meter, in een fabelachtige tijd van 21,63. Op de EK van 2016 in Amsterdam was er opnieuw dubbel goud; op de 100 en met de estafetteploeg op de 4x100 meter.



De Utrechtse heeft verder ook nog vier keer zilver (EK 2012: 4x100 meter - WK 2015: 100 meter - WK indoor 2016: 60 meter - Olympische Spelen 2016: 200 meter) en vier keer brons (WK junioren 2010: 4x100 meter - EK onder 23 2013: ver - WK 2013: zevenkamp - WK 2017: 100 meter).