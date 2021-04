Scherpen eerste keeper – waarom eigenlijk niet?

Kjell Scherpen maakt zich groot tijdens Heerenveen-Ajax. Beeld ANP

Het officiële debuut van de boomlange keeper (2,04 meter) bij Ajax, in december, was geen doorslaand succes. De bekerwedstrijd tegen FC Utrecht leverde weliswaar winst op (5-4), maar met vier tegendoelpunten kon Kjell Scherpen allerminst tevreden zijn. Vooral omdat hij aan één treffer schuld droeg en bij een tweede treffer niet vrijuit ging.

Dat is misschien de reden geweest waarom trainer Erik ten Hag voor Maarten Stekelenburg koos toen Andre Onana twee maanden geleden een dopingschorsing opliep. Scherpen (21) kon niet anders dan zich daarbij neerleggen. “Je hoopt op zo’n moment dat het jouw beurt is, maar je kunt niet zeggen dat de keuze van de trainer slecht heeft uitgepakt voor de ploeg. Stekelenburg heeft het goed gedaan.”

Reserve zijn is voor keepers anders dan voor veldspelers. Je moet vaak heel lang wachten op je beurt. En áls je eens de kans krijgt, is dat meestal uit nood en van korte duur. Scherpen: “Een keeper wisselen gebeurt niet snel. Het geeft onrust, terwijl de doelman juist rust en vertrouwen moet geven aan zijn defensie.”

Zondag tegen Heerenveen was daar ineens het debuut van Scherpen als Ajaxkeeper in de eredivisie. Stekelenburg moest tijdens de warming-up in het Abe Lenstra Stadion afhaken met een knieblessure. Scherpen: “Ik had een kwartiertje om me een beetje warm te laten schieten.”

Fitter, explosiever

Voor Emmen keepte Scherpen al een seizoen (2018-2019) op het hoogste niveau. In de zomer van 2019 maakte hij de stap naar Ajax. Nu, bijna twee jaar later, heeft de geboren Drent een metamorfose ondergaan. Ten Hag: “We zagen de potentie bij Kjell, maar hij moest nog veel stappen maken om naar zijn huidige niveau te groeien.” Algemeen directeur Edwin van der Sar: “Kjell maakt een grote ontwikkeling door.” En Scherpen zelf: “Op alle vlakken heb ik veel vooruitgang geboekt. Ik ben fitter, sterker, explosiever. En ik ben voetballend vooruitgegaan. Dat is wat bij Ajax wordt geëist.”

Tegen Heerenveen ging de doelman voor rust in de opbouw één keer in de fout. Hij schoof de bal in de voeten van spits Henk Veerman, maar die schoot gehaast naast. “Ik schatte de situatie niet goed in, raakte de bal ook niet helemaal goed. Ik moet gewoon een betere keuze maken. Daar ben ik wel beter in geworden, maar misschien was het in dit geval iets te veel bewijsdrang: dat ik wilde laten zien dat ik zo kan en durf te spelen.”

De ambitie van Scherpen is groot. Hij herhaalde zondag na de 2-1 zege nog maar eens dat hij komend seizoen wil keepen op het hoogste niveau. Als dat niet bij Ajax kan, dan bij een andere eredivisieclub.

De vraag waarom dat niet bij Ajax zou kunnen, is een legitieme. Scherpen is uitgegroeid tot een van de beste keepers van de eerste divisie. Bij Jong Oranje kreeg hij recent in de EK-duels met Roemenië, Duitsland en Hongarije de voorkeur boven Feyenoordkeeper Justin Bijlow en ook in die wedstrijden maakte hij een uitstekende indruk. Tegen Heerenveen verrichtte Scherpen na rust een doorslaggevende redding. “Mitchell van Bergen kwam alleen op me af. Op volle snelheid. Ik moest het juiste moment afwachten om uit mijn doel te komen en zo dicht mogelijk bij hem te komen. Dat lukte. Hij wilde mij omspelen, maar door mijn lengte kon ik de bal voor zijn voeten wegtikken.”

Enorme reikwijdte

De timing van de doelman is goed, de snelheid waarmee hij naar de grond gaat ook, en zijn reikwijdte is enorm. “En voor mijn lengte ben ik vrij lenig.” Maar bovenal: Scherpen straalt rust uit. “Ook dat heb ik hier geleerd. Het is de stijl van Onana en van Stekelenburg ook. Ik sta dagelijks met ze op het veld. Dat is leerzaam. De verdedigers moeten het gevoel hebben dat ze altijd op jou kunnen terugspelen en ze moeten vertrouwen hebben dat je die twee of drie ballen die je krijgt, ook pakt.”

Scherpen krijgt in de cruciale fase van het seizoen wellicht een kans zich te bewijzen. Ajax speelt deze en volgende week tegen AS Roma in de Europa League. Op 18 april wacht de bekerfinale tegen Vitesse. De club kan ook deze maand al de landstitel binnenhalen. “Het is afwachten hoe ernstig de blessure van Maarten is. Als hij langer moet revalideren, moet ik zorgen dat ik er sta.”

Het kan zomaar een beslissende wending in de loopbaan van Scherpen zijn. Onana, die in gesprek is over de verlenging van zijn aflopende contract, is tot februari geschorst. De kans dat die straf in de beroepszaak bij het CAS wordt verminderd, is volgens deskundigen verwaarloosbaar. Ook met de 38-jarige Stekelenburg is Ajax in gesprek om nog een jaar door te gaan, maar de toekomst is aan de beloftevolle en zeventien jaar jongere Scherpen, die nog een verbintenis heeft tot medio 2023. En misschien is die toekomst afgelopen zondag al ingegaan.