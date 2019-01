Scheidsrechtersbaas 'redelijk tevreden' over VAR

Hij zei dat in een terugblik op de eerste helft van het seizoen, die met name ging over de invoering van de videoscheidsrechter. "Dat wil niet zeggen dat we alles hebben gezien. Het lijkt simpel, maar zelfs met elf camera's kun je een invalshoek missen."



De VAR greep tot nu toe 51 keer concreet in; drie keer bij een persoonsverwisseling, twaalf keer bij een doelpunt, zeventien maal bij rode kaarten en negentien maal in het geval van een strafschop. "Daarnaast bekijkt de VAR uiteraard alle cruciale momenten," aldus Van Egmond.



Nooit tevreden

Spelers en trainers zijn over het algemeen tevreden. "Dat is mooi", zegt Van Egmond.



"Dat neemt niet weg dat er ook kritiek komt en dat die in bepaalde gevallen terecht is. Gemiddeld één keer in de week doet zich een situatie voor waarvan we zeggen: dat had beter gekund."



Daar wordt aan gewerkt, vervolgde de oud-arbiter. "Maar het zit in de mensen om nooit tevreden te zijn. Het is een feit dat het aantal fouten van de arbitrage door de invoering van de VAR is afgenomen. We hebben een stap in de goede richting gezet. Er zal echter altijd discussie blijven. We kunnen het aantal fouten gaan verminderen, maar fouten helemaal uitsluiten kunnen we nooit. Het blijft interpretatie, mensenwerk en het gaat om beslissingen onder druk genomen.''