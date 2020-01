Scheidsrechter onwel, duel JOS Watergraafsmeer gestaakt

- Beeld Thinkstock

Amateurvoetbal

De wedstrijd tussen JOS Watergraafsmeer en Alphense Boys in de zondag hoofdklasse A is zaterdagmiddag, bij een 1-0 voorsprong voor JOS, gestaakt. Dit omdat scheidsrechter Johan Jensch onwel werd. De arbiter viel na een half uur spelen plotseling neer en was korte tijd buiten bewustzijn. De verzorgers van beide teams en een aanwezige arts verleenden eerste hulp. Ook kwam er een ambulance ter plaatse. Jensch voelde zich na enkele minuten weer goed en hij wilde zelfs het duel hervatten of een vervanger bellen.

Na overleg met de KNVB, de arts en de clubs werd echter besloten de wedstrijd definitief te staken. De gezondheid van Jensch ging boven alles en er was niet op korte termijn een vervanger te vinden. Een aantal spelers was ontdaan door het voorval. Jensch is door zijn vrouw opgehaald en wordt op korte termijn verder onderzocht. Het is nog niet bekend wanneer het duel wordt uitgespeeld.

Na de 7-0 bekernederlaag woensdag tegen de profs van Ajax moest Spakenburg dit weekeinde opnieuw naar Amsterdam. En opnieuw stond Spakenburg met lege handen. AFC, waar coach Uli Landvreugd zijn contract met een jaar heeft verlengd, won in de tweede divisie met 2-0. Milan Hoek en Yordi Teijsse maakten de doelpunten. AFC staat op de vijfde plaats met negen punten minder dan koploper HHC Hardenberg.

OFC heeft in de zondag derde divisie een kostbare nederlaag geleden. De ploeg uit Oostzaan ging in Naaldwijk met 3-1 onderuit tegen Westlandia. Tim Freriks maakte het doelpunt voor OFC, dat de wedstrijd met tien man eindigde. Keeper Atam Koruglu kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler een rode kaart. OFC blijf door de nederlaag op de tweede plaats staan. De achterstand op koploper Oss 1920 is inmiddels al elf punten.

De Dijk heeft de weg omhoog gevonden in de zondag hoofdklasse B. De ploeg van vertrekkend coach Kees Oostermeijer won door doelpunten van Leon Schipper en Hussam Dowaah thuis met 2-1 van HZVV. Feyo Glim miste een strafschop voor De Dijk. De wedstrijd begon overigens een uur later dan gepland. De bus van HZVV strandde op de snelweg met een lekke band en het duurde dus even voor de rit van Hoogeveen naar Amsterdam kon worden hervat. De Dijk klimt door de overwinning naar de dertiende plaats en heeft nog maar twee punten minder dan nummer twaalf Flevo Boys. De twaalfde plaats betekent na het seizoen handhaving.

Hicham Aklalouch van Blauw-Wit Beursbengels had zaterdag een heerlijke middag tegen Kadoelen. In de met 9-2 gewonnen wedstrijd in zaterdag derde klasse B maakte de spits liefst zeven doelpunten. In zowel de eerste als in de tweede helft was Aklalouch goed voor een zuivere hattrick. Blauw-Wit staat door de monsterzege op de derde plaats nog wel acht punten achter koploper Wartburgia.

Handbal

De handbalsters van VOC staan voor het eerst dit seizoen niet bovenaan in de eredivisie. De ploeg uit Amsterdam-Noord speelde thuis verrassend met 30-30 gelijk tegen middenmoter Borhave. Met het punt kwam VOC nog goed weg. Borhave nam in de tweede helft een 24-17 voorsprong, maar VOC kwam op karakter terug. Venlo heeft nu op basis van een beter doelsaldo (+132 om +131) VOC afgelost als koploper.

Korfbal

Blauw-Wit heeft de uitwedstrijd tegen DOS’46 met 20-20 gelijkgespeeld. De gelijkmaker van DOS’46 viel in Nijeveen in de zoemer voor het einde van de wedstrijd. Opmerkelijk, want in het thuisduel (27-27) viel de gelijkmaker van Blauw-Wit ook in de zoemer. De Amsterdamse ploeg staat door het gelijkspel nog steeds op de achtste plaats.