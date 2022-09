Scheidsrechter Joey Kooij fluit Ajax ondanks familiebanden, mag dat?

Joey Kooij. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Toen Joey Kooij in 2018 zijn debuut als arbiter maakte in de Eredivisie, was schoonvader Frank de Boer al twee jaar geen trainer meer van Ajax. Kooij floot tot nu toe geen wedstrijd van de Amsterdammers in de Eredivisie – enkel de bekerduels tegen BVV Barendrecht en Telstar. Aankomende zaterdag is hij door de KNVB aangewezen als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Ajax en Cambuur.

In de reglementen is niets opgenomen over ‘familiaire’ situaties, vertelt Daan Schippers, woordvoerder van de KNVB. Sterker nog: er staat überhaupt niets zwart op wit over welke wedstrijden scheidsrechters zouden mogen fluiten. Het enige criterium dat wordt gehanteerd is dat scheidsrechters geen wedstrijden van clubs uit de eigen woonplaats fluiten. Voor de rest legt de KNVB de verantwoordelijkheid bij de scheidsrechters zelf.

Een aantal scheidsrechters heeft dan ook voor bepaalde clubs restricties aangevraagd, met het oog op neutraliteit. Zo fluit Pol van Boekel, die in de jeugd bij VVV speelde, geen wedstrijden van de club uit Venlo. “Om scheve gezichten te voorkomen,” vertelt Schippers.

Verleden

Oud-scheidsrechter Dick Jol floot zijn eerste twee jaar als arbiter geen wedstrijden van NEC. “Ik heb een verleden daar, ik kende die jongens. Het leek me niet handig om als oud-speler de wedstrijden te leiden.”

De situaties zijn natuurlijk niet een-op-een te vergelijken met die van Kooij, die zelf geen Ajaxverleden heeft maar wel een bij Ajax bekende schoonvader. “Zulke familierelaties kunnen je in een lastig parket brengen. Maar na een poosje moet het gewoon kunnen,” vindt Jol.

Toen de ‘discussie’ over het Ajaxverleden van zijn schoonvader in 2018 al kort oplaaide, zei Kooij te begrijpen dat de KNVB hem ondanks het ontbreken van harde regels niet bij een club wilde laten fluiten waar zijn schoonvader zou coachen. De scheidsrechter heeft zelf nooit aangegeven geen Ajaxwedstrijden te willen fluiten. “Ik vind het logisch dat ik de club nu pas fluit: ik mocht eerst de wedstrijden van de ploegen onderin de Eredivisie fluiten, inmiddels ook de topclubs.”

Kleine wereld

Dat er nog geen reglementen zijn over familierelaties ziet de KNVB niet direct als een probleem, zegt woordvoerder Schippers. “Nederland is een klein land en de voetballerij een kleine wereld, het wordt wel heel lastig als we formeel van alles gaan uitsluiten. Uiteindelijk staat vast dat al onze scheidsrechters integer zijn en opgeleid om iedere wedstrijd te kunnen fluiten.”

Toch blijft de mogelijke partijdigheid van scheidsrechters een terugkerend punt van discussie, zegt VU-hoogleraar Sport en recht Marjan Olfers. “Ik zou het niet verkeerd vinden om het gesprek over een soort kader eens op de agenda te zetten. Wat vinden we wat wél kan en wat vinden we wat niet kan? Het belangrijkste is om er transparant over te zijn als KNVB. Wellicht zijn een aantal richtlijnen best nuttig. Regels kunnen je ook rugdekking geven als er na een wedstrijd ophef is.”

Oud-scheidsrechter Jol loopt niet warm voor het opnemen van voorwaarden in de reglementen: “Gezeik komt er toch wel, waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, waar je ook woont. Dat is inherent aan het leven van een scheidsrechter.”