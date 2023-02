Scheidrechter, op tijdrekken hoort geel te staan, niet een ‘goed gesprek’

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 4 voor Sander van der Eijk

Hoewel het een mooie avond was onder het open dak, ergerde ik me tijdens Ajax-RKC aan drie dingen: dat ze al na een halve minuut het lied O, Johnny inzetten, dat RKC omstreeks dezelfde tijd begon met tijdrekken en dat de 31-jarige scheidsrechter het niet bestrafte. Millennials kunnen zo goed overweg met technologie, dat het blazen op een analoge fluit voor hen een te kinderachtige activiteit is. Waarom ze dan scheidsrechter werden? Misschien geprest door een vader. In het algemeen zijn scheidsrechters een te negeren kwaad. Heel af en toe zie je er een die er zichtbaar op uit is de toeschouwers van de thuisclub het bloed onder de nagels vandaan te halen. De keeper van RKC had geel verdiend. Geef dat dan. Een ‘goed gesprek’ voeren met een tijdrekker is even zinvol als gedragstherapie voor Ridouan Taghi.

Scheidsrechter Sander van der Eijk met Ajaxspeler Dusan tijdens de wedstrijd Ajax Amsterdam-RKC. Beeld maurice van der steen/ANP

