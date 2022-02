Schandaal rond Marc Overmars is ook financieel een ‘riskante kwestie’ voor Ajax

Ajaxspeler Danilo Pereira Da Silva trekt een shirtje aan tijdens een trainingssessie. Beeld ANP

Nemen in het kielzog van Marc Overmars sponsors afscheid van Ajax, om niet bezoedeld te raken door zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag? Een verklaring van hoofdsponsor Ziggo laat die mogelijkheid open. Het opzeggen van het contract zou een gevoelige klap zijn voor de landskampioen, die jaarlijks 9 miljoen krijgt van de aanbieder van internet, televisie en telefonie – plus bonussen oplopend tot 3 miljoen. Het is met afstand de lucratiefste sponsordeal in het Nederlandse voetbal.

“Vergeleken met andere Europese landen zijn de inkomsten uit tv-rechten in Nederland niet hoog. Dat maakt sponsors en commercie belangrijker,” zegt Thomas Peeters, sporteconoom aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. “Dat maakt deze kwestie riskant voor Ajax.”

Onvoorspelbaar

De impact op de inkomsten is onvoorspelbaar, aldus Peeters. “Het is in Europa voor het eerst dat een club zo duidelijk in een MeToozaak belandt. Recente omkoopschandalen in België en Italië tonen dat clubs daar weinig last van hebben. Je zou denken dat ondernemingen niet geassocieerd willen worden met omkoping en fraude. Maar het schrikt weinig sponsors af. Dit is een schandaal van andere orde, met mogelijk andere reacties.”

De perikelen rond Manchester Unitedspeler Mason Greenwood, die is gearresteerd voor de mishandeling van zijn vriendin, kunnen een vingerwijzing zijn. Nike zegde de samenwerking op, de club haalde shirts met zijn naam uit de handel.

“Er is een negatief momentum voor dit soort schandalen,” aldus Peeters. “Dat zag je aan de reacties op de onthullingen rond The Voice of Holland. Sponsors staan onder druk om zulke zaken niet zomaar te laten passeren.”

Ook sporteconoom Pieter Nieuwenhuis meent dat Ajax in een precaire positie zit. Hij vermoedt dat het voor Ziggo niet zo ingewikkeld is het contract, een paar maanden geleden nog verlengd tot 2025, op te zeggen. “Meestal bevatten zulke deals afspraken over het beëindigen van de samenwerking bij reputatieschade.”

Cruijffrevolutie

Van 2008 tot 2014 was Aegon hoofdsponsor. Midden in de tumultueuze Cruijffrevolutie kondigde het verzekeringsbedrijf het einde van de samenwerking aan. “De ruzies en wisselingen aan de top van Ajax overschaduwden alles,” herinnert Jan Driessen zich, destijds directeur communicatie van Aegon. “Het verstoorde de commerciële waarde van het sponsorschap.”

Sponsoring draait om ‘positieve exposure’, benadrukt Driessen. “Sponsors kopen positieve exposure in een positieve omgeving.”

De onthullingen over Overmars helpen daar niet bij. “Maar ik ben blij verrast door de grondhouding van Ajax. Directie en commissarissen handelen vele malen beter dan Talpa en de familie De Mol,” verwijst Driessen naar het schandaal rond The Voice. “Als dit een incident is, geloof ik niet dat het op lange termijn schadelijk is voor Ajax. Daarvoor is Ajax een te groot en te bekend merk. Ik denk niet dat Ziggo afhaakt.”

Erik ten Hag

Maar de schade – uiteraard los van het leed voor de vrouwelijke slachtoffers van Overmars – kan ook elders worden veroorzaakt. Zo moet de club verder zonder Overmars’ veelgeprezen aan- en verkoopbeleid. Ingewijden vermoeden dat succestrainer Erik ten Hag ook zal afhaken na dit seizoen. Nieuwenhuis: “En hou je dit weg bij de spelers? Onder normale omstandigheden sla ik Ajax hoger aan dan Benfica [de volgende tegenstander in de Champions League – red.]. Maar als er consternatie in de selectie ontstaat, weet ik het nog zo net niet.”

Uitschakeling kan Ajax wel 20 miljoen schelen, rekent Nieuwenhuis voor: 10 miljoen voor het bereiken van de volgende ronde, plus een volle Arena en extra waardeontwikkeling van spelers en het merk Ajax.

Positie van Van der Sar

Ook Peeters is beducht voor de Europese ambities van de Amsterdammers. “In Nederland heeft Ajax financieel een grote voorsprong. Als het tegenzit qua inkomsten, hoeft dat geen probleem te zijn. Dat ligt anders bij de Champions League. Om daar te presteren heeft Ajax iedere euro nodig.”

En dan is er nog het gevaar dat het schandaal uitdijt en de positie van algemeen directeur Edwin van der Sar onder vuur komt. Driessen: “Als blijkt dat er een breder bekend zijnde bedorven cultuur is, beland je in ander vaarwater. Dan kunnen sponsors afhaken.”