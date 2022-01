Schaatsers in volledige afzondering op weg naar Peking: ‘Ik spreek vrienden alleen via de PlayStation’

Op het vliegveld in Peking zijn loketten ingericht om de olympische accreditaties te valideren. Beeld Getty Images

In het leven moet je de slingers soms zelf ophangen, weet ook Ireen Wüst, die het vooruitzicht op ruim drie weken in een kale, kille hotelkamer in Peking niet zag zitten. Dus kocht ze slingers en posters om er straks een gezellige ruimte van te maken. En een polaroidcamera om zo nu en dan momenten vast te leggen. Ze schakelde ook haar veel jongere ploeggenotes en olympische debutanten Michelle de Jong en Femke Kok in.

“Daaruit blijkt echt de ervaring die zij heeft,” zegt Kok, die er zelf niet aan had gedacht voorbereidingen te treffen. “Dit is heel erg leuk. Lekker decoreren. We gaan er gewoon wat moois en wat gezelligs van maken.” De Jong: “Ja, het plan is om er een meidenappartement van te maken.”

Geen rondje fietsen

Zij werd zondag de nationale sprintkampioen en zal in China haar Nintendo Switch aansluiten op de televisie om Mario Kart en Just Dance te spelen. Het zal nodig zijn, want de bewegingsvrijheid voor sporters tijdens hun verblijf in Peking is nagenoeg nul. Er kan en mag vrijwel niets. Zo moeten sporters twee meter afstand houden, mogen ze louter op olympische locaties zijn en alleen gebruikmaken van speciaal olympisch vervoer.

Dus wordt het zoeken naar manieren om ontspanning te vinden. Vier jaar geleden, in Pyeongchang, kon Kjeld Nuis nog op zijn racefiets langs de vissersdorpjes naar het strand te rijden en reed hij langs de vissersdorpjes. “Nu wordt het waarschijnlijk een potje mens-erger-je-niet.”

Michelle de Jong en Ireen Wust (R) in actie op de 500m vrouwen tijdens de NK Sprint. Beeld ANP

De regels zijn dus strikt en de Chinezen nemen geen halve maatregelen. Alles om de pandemie te bestrijden en ervoor te zorgen dat het coronavirus zoveel mogelijk buiten de olympische deuren blijft. Ondanks alles houdt het Internationaal Olympisch Comité er rekening mee dat meerdere atleten niet kunnen deelnemen aan de Winterspelen. Volgens Brian McCloskey, lid van de medische commissie van het IOC, zullen met name deelnemers uit landen met een hoog aantal besmettingen worden getroffen.

Russisch roulette met omikron

Ook daarom zit de angst om positief te testen er bij de olympische sporters al weken in. Wüst heeft zelfs het gevoel dat die vrees hier in Nederland groter is dan dat die straks in Peking zal zijn. “China kennende kan straks niemand die bubbel meer in of uit. Natuurlijk is er dan ook nog een kans dat iemand het heeft meegenomen vanuit bijvoorbeeld het vliegtuig, maar ik denk dat ik mezelf daar veiliger waan en iets meer los kom. Hier voelt het met de omikronvariant toch als een soort Russisch roulette.”

Daarom zit ze, al tijden, in een strak regime. Haar ouders en haar broer heeft ze al lang niet meer gezien, ze komt al sinds november niet meer in winkels. Het zorgde soms voor een vreemde gemoedstoestand. Lachend: “Ik zie ze bijna vliegen. Gelukkig hebben we onze telefoon en kun je met FaceTime bellen.” De meeste mensen ziet ze op de ijsbaan tijdens trainingen. “Vorige week testte er iemand positief en dan merk ik meteen dat ik met een nog grotere boog om iedereen heen loop.”

De schaatsers zagen deze maand vooral schaatsers. Verder voelde het voor velen al als een sociaal isolement. Ook Nuis heeft zijn vrienden al lang niet gezien. “Die spreek ik tijdens het spelen op mijn PlayStation, mijn ontsnapping aan de saaie momenten alleen. Dan is het online alsnog even ouwe-jongens-krentenbrood.”

Na school een testje

De risico’s zijn er, maar hij wil niet alles uit de weg gaan. “Het is spannend, maar ik kan niet mijn zoontje niet zien. Dat gaat gewoon niet. Dus deden we na school een testje en als dat negatief was, kwam hij lekker naar papa.”

Veel schaatsploegen besloten na het olympisch kwalificatietoernooi eind december om de weken tot het vertrek naar Peking in een hotel te verblijven. Zo kan het dat de olympische zusjes Antoinette de Jong en Michelle de Jong elkaar al weken alleen op het ijs van Thialf zien. Jumbo en Reggeborgh kozen voor een ander hotel.

Een afgeschermd hotel in Peking, voor de sporters. Achter het 'raampje' staat een beveiliger. Beeld Getty Images

Toch zijn er ook uitzonderingen. Femke Kok slaapt voor haar eerste vlucht naar Azië niet in het hotel, maar gewoon bij haar ouders in Nij Beets. “Ik zit lekker thuis in quarantaine en ga op en neer naar Thialf. We laten de boodschappen thuis bezorgen en mijn ouders werken ook al tijden vanuit huis, dat hebben ze voor mij over. Ze weten dat als ik zo lang van huis ben dat ik daar ook niet het beste van word.”

Altijd al voorzichtig

Wüst, toewerkend naar haar vijfde en laatste Winterspelen, benadrukt nog maar eens dat het uiteindelijk om presteren gaat. “Mijn beleving zal niet veel anders zijn dan bij de vorige Winterspelen. Ik lees een boek of kijk een serie ter ontspanning en verder probeer ik mijn focus te leggen op fantastische races.”

Dat zegt ook Nuis. “Ik probeer heel corona niet te veel te koppelen aan de sportprestaties. Als topsporters zijn wij sowieso al heel voorzichtig. We hadden al geen feesten in het weekend, als vrienden over de vloer kwamen was dat voor een bakkie. Nu is het nog iets meer beschermd. Vervelend, maar het is niet anders. Ik ben er niet depressief over. Ik ben gezegend dat we kunnen blijven doen wat we graag doen: schaatsen. Dat houdt mij vrolijk.”