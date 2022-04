Schaatscoach Jac Orie over komst Jutta Leerdam: ‘Er zit veerkracht in haar’

Jutta Leerdam. Beeld Erik Pasman/Pro Shots

Na onderhandelingen die maanden in beslag namen is het contract getekend: Jutta Leerdam rijdt de komende twee jaar voor Jumbo-Visma. De schaatsploeg van coach Jac Orie haalt daarmee de populairste schaatsster van het moment in huis.

Ze won eerder dit jaar zilver op de olympische 1000 meter in Peking, werd daarna voor het eerst in haar carrière wereldkampioene sprint en schaatste afgelopen seizoen een aantal keer de 1500 meter – al was dit niet op het hoogste mondiale niveau. Orie ziet ook op die laatste afstand grote kansen.

Populair op social media

Leerdam, pas 23 jaar, is ook de schaatsster met het grootste bereik op social media. Eerder deze maand werd zij als een van de nieuwe gezichten van modehuis Dior gepresenteerd. Op Instagram heeft zij 3,4 miljoen volgers.

Op de vraag of Jumbo-Visma een boegbeeld van het kaliber Leerdam nodig had, na het stoppen van Sven Kramer, antwoordt Orie: “Een groot boegbeeld hebben is heel fijn, maar je stapt niet zomaar even in de schoenen van iemand als Sven Kramer.” Orie, die in het verleden onder andere werkte met succesvolle sprinters als Laurine van Riessen, Marianne Timmer en Annette Gerritsen: “Nu heb ik weer een damessprinter erbij en dat vind ik ontzettend leuk. Ook voor de dynamiek van de ploeg is het lekker verfrissend.”

De dynamiek in de ploeg verandert niet alleen door de komst van Leerdam, ook de allroundtak bij de mannen kent grote veranderingen. Orie moest afscheid nemen van Patrick Roest, die de overstap maakte naar grote concurrent Reggeborgh en in zijn kielzog Marcel Bosker meenam. Vlak daarvoor ging het grote, jarenlange, boegbeeld van het team, Kramer, al met schaatspensioen. Wel trok Orie Kramers generatiegenoot Jorrit Bergsma aan, voor de lange afstanden en marathons.

Gevestigde orde

“Ik had nog wel met Patrick door willen gaan, zeker. Ik zou liegen als ik iets anders zou zeggen. Maar die overstap hing al een beetje in de lucht. Ik denk dat we nu een heel goed team hebben staan, met veel jonge mensen die ook de aanval openen op de gevestigde orde. Dat vind ik geweldig.”

Wat betreft Leerdam denkt Orie dat ze zich nog veel verder kan ontwikkelen. “Er zit veerkracht in haar. Zij heeft veel flexibiliteit, in haar lichaam, fysiek en schaatsend, maar ook in hoe ze terugkomt. Dat ze er, wham, weer staat na en misslag of een slechte wedstrijd. Mede daardoor geloof ik er heilig in dat zij technisch en fysiek nog beter kan.”

Deze week is een testweek voor Jumbo-Visma. In de tweede week van mei komt het team bij elkaar voor een trainingskamp in eigen land.