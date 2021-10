Sarina Wiegman op het heilige gras van Wembley. ‘Of ik dit had kunnen dromen? Natuurlijk niet!’

Sarina Wiegman praat met haar speelsters na het met 8-0 gewonnen WK-kwalificatieduel met Noord-Macedonië in het St. Mary’s Stadium van Southampton. Beeld The FA via Getty Images

Het is de dag na Engeland-Noord-Ierland (4-0) als Sarina Wiegman, onder een sluimerend ­zonnetje boven Noordwest-Londen, zich even verspreekt. “De standaard is zo hoog bij clubs als Arsenal en Chelsea, ze zijn altijd visible.” Ze lijkt er zelf even van te schrikken. “Eh… zichtbaar.”

Nog geen twee maanden is de voormalige ­succestrainer van de Oranjevrouwen nu bondscoach van de Engelse voetbalsters, en meer en meer begint ze zich thuis te voelen. Al blijft het soms ook nog zoeken. In de online persconferentie na het duel zoekt ze naar de Engelse term voor ‘schouderklopje’, maar tikt ze uiteindelijk maar gewoon even haar schouder aan.

Zoals het trainers in het Britse voetbal betaamt, heeft de 51-jarige Wiegman een meer ­managende rol dan in Nederland, opererend vanuit helikopterperspectief. De dag na de wedstrijd trainen de ‘Lionesses’ op het complex van Barnet FC, een club die op het vijfde niveau in Engeland uitkomt maar speelt in een stadion dat aan alle eredivisiemaatstaven voldoet, prachtig gelegen in een rustige woonwijk. Het is overigens ook de club waar Edgar Davids een tijdje als speler-coach de scepter zwaaide. ­Vandaag doet de door Wiegman meegenomen ­assistent-trainer Arjan Veurink het beulswerk op het veld, Wiegman is even verderop lang in gesprek met een speelster.

Eerste zege

Over de taal zegt ze: “Ik moet daar nog wel rekening mee houden. Wij Nederlanders zijn heel direct. Hier gebruiken ze sommige termen anders en kunnen zinnen anders overkomen. Als je in Nederland zegt dat iets ‘oké’ is, is het goed. Hier is het toch vooral average; niet zo goed. Dat soort dingen ben ik nu aan het leren.”

Een dag eerder leidde Wiegman haar elftal voor het eerst op Wembley, in Engeland liefkozend The Home of Football genoemd. Onder toeziend oog van zo’n 23.000 supporters won Engeland met 4-0 van Noord-Ierland, waarmee Wiegman nu na drie duels onder haar hoede op een duizelingwekkend doelsaldo van 22-0 staat.

Dat er op Wembley werd gespeeld, was om meer redenen bijzonder. De Engelse voetbalvrouwen oefenden er pas twee keer eerder sinds de heropening van de voetbaltempel in 2007 en hadden er nog niet gewonnen. Met name het duel met Duitsland in 2019 was memorabel door de aanwezigheid van ruim 77.000 supporters bij een vrouwenvoetbalinterland. De Lionesses speelden onder Wiegman voor het eerst niet-vriendschappelijk op Wembley, en prompt boekten ze er de eerste overwinning.

Comfortabel

Wiegman drukte met een dubbele wissel haar stempel op de wedstrijd. Na ruim een uur, toen er nog niet gescoord was, liet ze Beth Mead en Bethany England invallen. Een kwartier later stond het 4-0 door een hattrick van Mead en een treffer van die andere invaller. Bij de Nederlandse aanwezigen gingen de gedachten even terug naar het WK van 2019, toen NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg naar het vrouwelijke equivalent van een ‘gouden pik’ na een geslaagde wissel van Wiegman.

“Haha, we hebben er hard om gelachen, ja,” vertelt Wiegman een dag later, vlak na de uitloopsessie op The Hive. “Volgens mij spreek je pas van een gouden pik als een wissel in de laatste tien minuten goed uitpakt. Maar je mag het zo noemen, hoor.”

Aan alles merk je dat Wiegman zich comfortabel voelt. In de persconferentie, voor veel meer journalisten dan in Nederland, maakte ze grappen over afspraken met invallers over minimaal drie doelpunten per invalbeurt. Na het laatste fluitsignaal stond ze met de complete selectie en technische staf in een grote cirkel op het heilige veld van Wembley, en had daar het hoogste woord. Precies zoals we Wiegman kenden in Nederland.

In het voetballende gedeelte heeft Wiegman haar draai grotendeels wel gevonden. Het logistieke aspect levert haar op dit moment meer kopzorgen op. Wiegman woont nog in Nederland. Pas later beslist ze of ze definitief naar het Verenigd Koninkrijk gaat. “Ik ben nu de helft van de tijd hier en de helft van de tijd in Nederland. Ik ben wel aan het kijken of ik een wat vaster plekje kan krijgen hier, maar de interland­periodes volgen elkaar nu zo snel op. Meestal ben ik twee dagen op kantoor en combineer ik dat met het kijken van wedstrijden. Het is best gebruikelijk om drie uur onderweg te zijn hier met de reisafstanden. Terwijl ik in Nederland al begon te klagen als het langer dan een uur was.”

Positiviteit

Maar verder voelt veel hetzelfde als bij Oranje. Een ambitieuze selectie waar de positiviteit vanaf druipt. Het knokken om zichtbaarheid van het vrouwenvoetbal. Wiegman: “Het is wel fijn dat je dan al wat ervaring hebt. Ik denk wel dat in Engeland het vrouwenvoetbal verder is. Ik zie het bij onze cursussen op St. George’s Park (het Zeist van Engeland): veel meer vrouwen. Ook op kantoor zie je hier meer vrouwen. De combinatie en dynamiek met mannen is hartstikke goed.”

Met haar derde treffer tekende Beth Mead voor de 4-0 tegen Noord-Ierland op Wembley. Beeld Naomi Baker/The FA via Getty Images

Ian Wright komt ter sprake, de Arsenallegende die bij de wedstrijd van zaterdag vanuit Wembley een enthousiaste video opnam over hattrick hero Mead. “Het is leuk om te zien hoe veel ex-voetballers hier op tv gevraagd worden naar vrouwenvoetbal.”

Wiegman moet, als opvolger van Phil Neville, een verbindende rol gaan spelen in dat geheel. “Commercie en marketing zijn heel groot hier, maar de kunst zit erin dat we straks allemaal één zijn. Dat we alle afdelingen met elkaar gaan verbinden. In het voetballende gedeelte is het iets hiërarchischer. Je bent wel echt de baas hier. Maar daarom praat ik veel met speelsters: ik wil weten hoe zíj het allemaal ervaren. Ik kan wel van alles opdringen, maar het moet ónze speelwijze, óns ding worden.”

Wiegman beseft dat het komende jaar een grote enthousiasmerende campagne moet worden voor het EK dat volgende zomer in Engeland op de rol staat. “Enerzijds zijn we bezig met kwali­ficeren voor het WK en anderzijds bereiden we ons voor op het EK. Dan helpt dit soort wedstrijden op Wembley ook wel. Al vond ik spelen in het St. Mary’s Stadium van Southampton ook mooi, met een geweldige ambiance. Ze hebben echt mooie stadions hier.”

In alle logistieke en sportieve hectiek ziet Wiegman ook wel hoe bijzonder het is: bondscoach zijn op Wembley. “Ik kreeg de vraag of ik dit als klein meisje had kunnen dromen. Nee, natuurlijk niet! Ik mocht als klein meisje niet eens voetballen…”

Ze is heel even stil, en glimlacht dan: “Nu ben ik coach van het Engelse team op Wembley. Af en toe moet je daar even bij stilstaan, en dan snel weer door. Ik ben niet iemand die veel terugkijkt, maar natúúrlijk besef ik wel dat dit echt supergaaf is.”