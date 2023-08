Sarina Wiegman kan de eerste coach worden die twee landen naar een WK-finale leidt

Sarina Wiegman (r) went met de Engelse speelsters alvast aan het stadion in Sydney waar de halve finale tegen Australië gespeeld zal worden. Beeld AFP

Sarina Wiegman kreeg de afgelopen dagen een lesje geschiedenis van Engelse journalisten. De Haagse met haar uitgesproken blik keek zaterdagavond wat verbaasd de zaal in toen de rivaliteit met Australië werd aangehaald. Daar zou ze eens met haar spelers over gaan praten, zei ze, want er werd wel héél veel naar gevraagd.

Tussen de voormalige Britse kolonie Australië en Engeland zit wat oud zeer en in veel takken van sport vechten ze elkaar de tent uit. Dinsdag kwam Wiegman op haar persconferentie tot haar verdict: dat haar Lionesses die rivaliteit helemaal niet zo voelen. “Die is er vooral in rugby, cricket en in netbal.”

De bondscoach staat voor een megaklus. Woensdag om 12.00 uur Nederlandse tijd begint de wedstrijd die haar een vierde finale op rij van een EK of WK kan opleveren. In 2017 pakte ze met Oranje de Europese titel en vorig jaar deed ze dat met Engeland. De wereldtitel pakte Wiegman nog nooit. In 2019 verloor ze de WK-finale met Nederland van de VS.

Verlies tegen Australië

Wiegman verloor als bondscoach van Engeland pas één keer: van Australië. In april van dit jaar oefende ze tegen dat land en werd het prompt 0-2 in Brentford, na een serie van dertig interlands (doelsaldo 138-10) zonder nederlaag. Daarbij is alles dit toernooi anders dan vorig jaar, toen het EK in eigen land was. Toen sprankelden Engeland en was het gevoelsmatig de enige logische winnaar.

Momenteel heeft Engeland het moeilijker. Engeland kampte voor het WK al met zware blessures van sterspeelsters Leah Williamson, Beth Mead en Fran Kirby. Keira Walsh leek vroeg in het toernooi de volgende in dat rijtje te worden, maar haar knieblessure viel gelukkig mee. Zij speelt ‘gewoon’ weer.

Engeland worstelt meer dan vorige zomer, misschien wel deels door de druk die de Europese titel met zich meebrengt. De ploeg won in de groepsfase nipt, maar weinig overtuigend van Haïti en Denemarken (tweemaal 1-0), gevolgd door een ruime zege op China: 6-1.

Gunstige kant

In de knock-outfase zat Engeland aan de gunstige kant van het schema. Achtereenvolgens werden Nigeria en Colombia uitgeschakeld. Tegen Nigeria (0-0) speelde het team de verlenging met tien speelsters na een domme rode kaart van Lauren James, die geschorst werd en pas in een eventuele finale weer mag spelen. De strafschoppenserie bood soelaas. Colombia kwam in de kwartfinale op voorsprong en hielp door een keepersfout Engeland terug in de wedstrijd. Het werd 2-1.

De grootste uitdaging voor Engeland tot nu toe is zonder meer dit treffen met Australië, dat het thuisvoordeel heeft van bijna 75.000 supporters in Sydney. Maar Wiegman en Engeland laten dit toernooi zien dat tegenslagen en minder oogstrelend voetbal niet per se te grote obstakels zijn.

Wiegman heeft voldoende ervaring opgebouwd in het spelen van wedstrijden in deze fase van een eindtoernooi. En stel dat ze de finale van zondag haalt tegen Spanje, dat Nederland versloeg in de kwartfinale, dan zou Wiegman de eerste zijn in het mannen- én vrouwenvoetbal die twee landen naar een WK-finale leidt. En als ze wint, zou ze de eerste Engelse bondscoach zijn die meerdere toernooien wint. Vorig jaar werd ze al de eerste trainer die het EK heeft gewonnen met verschillende landen.