Sarina Wiegman had eerder moeten denken: ‘Fuck the plan’

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Lauren James

Het voetbal heeft gewonnen, zeggen ze. Als het voetbal had gewonnen, zou Paralluelo een rode kaart hebben gekregen voor het wegtrappen van de bal, nadat ze al geel had gehad voor Greenwoods gescheurde wenkbrauw. Als het voetbal zou hebben gewonnen, dan had James een vrije trap gekregen op de rand van de zestien. Als het voetbal had gewonnen, was de Spaanse coach allang weggestuurd. Voetbal is emotie en chauvinisme. Ik was voor Wiegman, een landgenoot. Over het tijdrekken en het acteren van blessures zullen we het maar niet hebben. Dat is Spanje. Uiteindelijk vallen ze er altijd op terug. Het enige dat je Wiegman kunt verwijten, is het niet meteen opstellen van Lauren James, omdat het handboek zei: ‘Stick to the plan’. Soms moet je denken: ‘Fuck the plan.’ Ik kan niet tegen mijn verlies. ‘Het voetbal heeft gewonnen.’ Ik haat die geitenwollensokkenattitude.

