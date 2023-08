Sarina Wiegman draagt prijs voor Coach van het Jaar op aan Spaanse voetbalsters

Sarina Wiegman met haar prijs in het Grimaldi Forum in Monaco. Beeld AP

“We weten allemaal van de zaak bij de Spaanse voetbalsters en het doet me echt pijn, als een coach, een moeder van twee dochters, een vrouw en als mens. Het geeft aan dat we nog een lange weg te gaan hebben in het vrouwenvoetbal en de maatschappij. Ik draag deze prijs op aan het Spaanse elftal.” Dat zei Wiegman in haar speech, nadat ze de prijs in ontvangst had genomen. “Het team heeft geweldig voetbal gespeeld. Ik wil ze graag trakteren op een applaus.”

De Spaanse vrouwenploeg is al anderhalve week in het nieuws. Eerst vanwege de wereldtitel, maar al snel vanwege de kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales bij de uitreiking van de medailles gaf aan speelster Jennifer Hermoso. Inmiddels hebben alle speelsters besloten dat ze niet meer voor de nationale ploeg willen uitkomen zolang Rubiales nog voorzitter van de Spaanse bond is.

Schorsing

In een verklaring stelde de Spaanse voetbalbond het gedrag van Rubiales na de WK-finale onacceptabel te vinden. Rubiales bood voor het incident zijn excuses aan, maar weigerde af te treden. Vorige week startte de FIFA een tuchtprocedure. Twee dagen later werd hij voor 90 dagen geschorst.

Wiegman won de prijs voor Coach van het Jaar vorig jaar ook. Ze begon in september 2021 aan haar klus als bondscoach van de Engelse vrouwenploeg, nadat ze de Oranje Leeuwinnen naar goud had geleid tijdens het EK in 2017. Dat kunstje herhaalde ze vorig jaar als bondscoach van Engeland. Wiegman is nu 39 wedstrijden bondscoach van Engeland. Onder haar leiding won haar team 30 wedstrijden en werd er 7 gelijkgespeeld.