Saoedische koopdrift vormt geen bedreiging, maar een uitkomst voor Britse Premier League

De stroom aan oliedollars uit Saoedi-Arabië werd in het Engelse voetbal met argwaan bekeken, maar inmiddels zien de Premier League-clubs een groot voordeel: dankzij de Saoedische koopdrift blijven de Britse clubs uit de rode cijfers.

Jamie Carragher en Gary Neville, als analytici de gezichten van tv-zender Sky Sports, reageerden eerder deze zomer nog furieus toen clubs uit Saoedi-Arabië naar voetballers uit de Premier League begonnen te lonken. De verbale aanval van de twee ex-spelers, ingehuurd om voor headlines te zorgen, kreeg weinig bijval van andere prominenten.

Onder fans klonk nog wel gemor, maar de Engelse clubs zagen al snel de voordelen van de Arabische koopzucht. Dankzij de oliedollars kunnen zij hun begrotingen op orde krijgen en zo aan de financiële regels voldoen.

Vooral Chelsea maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om van overbetaalde (dan wel uitgerangeerde) krachten af te komen. Nadat eigenaar Roman Abramovitsj vanwege zijn banden met het Russische regime gedwongen afstand deed van Chelsea, begon zijn opvolger Todd Boehly een jaar geleden op haast obscene wijze met geld te smijten. De Amerikaan besteedde in zijn eerste jaar ongeveer 700 miljoen euro om de toch al uitpuilende selectie verder aan te vullen.

Boehly wekte daarbij de indruk dat hij zich onaantastbaar waande, maar de financiële afdeling van de Europese voetbalbond Uefa had Chelsea wel degelijk in het vizier. Om een straf wegens het schenden van Financial Fair Play-regels te ontlopen, moesten ook spelers worden verkocht. Vorig jaar bedroeg de schuld van The Blues liefst 121 miljoen pond (ruim 140 miljoen euro).

Peperdure bankzitter

De Saoedische Pro League bood uitkomst. In sneltreinvaart losten Saoedische clubs enkele hoofdpijndossiers op voor Chelsea. Kalidou Koulibaly, twaalf maanden eerder gekocht van Napoli, sprong het meest in het oog. Zonder assistentie uit Saoedi-Arabië dreigde de centrale verdediger in West-Londen een peperdure bankzitter te worden. Geen club in Europa leek van zins om het salaris van de 32-jarige Senegalees over te nemen, maar voor clubs uit de woestijnstaat was dat geen enkel probleem.

Met deze nieuwe ‘dumpplek’ in het achterhoofd kon de nieuwe Chelsea-trainer Mauricio Pochettino het zich veroorloven om Hakim Ziyech en Romelu Lukaku geen rugnummer te geven. Vooral in het geval van de Belgische spits spreekt daaruit vertrouwen in de nieuwe afzetmarkt in het Midden-Oosten: Lukaku kwam in 2021 voor een bedrag van 110 miljoen euro van Internazionale naar Chelsea. Vrijwel direct na zijn entree op Stamford Bridge raakte hij op een zijspoor, waarop vorig seizoen een ‘gesubsidieerde verhuurperiode’ bij Inter volgde.

De 30-jarige Lukaku wil vooralsnog niet naar Saoedi-Arabië, maar alternatieven liggen niet voor het oprapen. Het prijskaartje, zijn leeftijd en blessuregevoeligheid zouden de Belg in de oude omstandigheden maken tot een molensteen om de nek van Chelsea, maar ook hij kon rekenen op interesse van Al-Hilal, uit de Saoedische hoofdstad Riyad.

Op iets kleinere schaal benut ook Wolverhampton Wanderers de ongebreidelde vraag naar voetballers vanuit de Saoedische Pro League. De Engelse club moest deze zomer inkomsten genereren om een crisis te voorkomen. Aanvoerder Rúben Neves, international van Portugal, vertrok voor 55 miljoen euro naar Al-Hilal. Toen die deal rondkwam, wezen Carragher en Neville nog verbaasd op Neves’ relatief jonge leeftijd van 26 jaar. In hun ogen wachtte de Premier League een dramatische uitholling.

Alsmaar hogere bedragen

Maar de twee pundits gingen voorbij aan de kern van de zaak: in de huidige vorm dreigde de Premier League zichzelf op te vreten door alsmaar hogere bedragen uit te geven aan transfers. Als een voetballer niet voldeed, was een vlug afscheid schier onmogelijk. Zelfs Liverpool, onder trainer Jürgen Klopp lang het toonbeeld van een verstandig geleide club, zat in de maag met spelers die elders onmogelijk hetzelfde konden verdienen.

Jordan Henderson (33) vormt hiervan het beste voorbeeld. Hoewel zijn kwaliteit en invloed afnamen, kreeg hij op voorspraak van Klopp twee jaar geleden een verbeterd contract. Gedurende afgelopen seizoen werd steeds duidelijker dat die beslissing een fout was. De aanvoerder – inmiddels in die rol opgevolgd door Virgil van Dijk – kon zijn taken op het middenveld hooguit één helft naar behoren uitvoeren.

Het Public Investment Fund (PIF), het vehikel waarmee Saoedi-Arabië zakendoet in het buitenland, hielp Liverpool uit de brand. Engels international Henderson ging naar Al-Ettifaq, waardoor zijn oude club de ruimte kreeg om versterkingen in de as aan te trekken.

Dat Fabinho vervolgens het voorbeeld van zijn ploegmaat volgde, was dan weer niet de bedoeling. Klopp klaagde over het voor de Braziliaan ‘niet te weigeren’ aanbod en drong aan op restricties vanuit de Fifa en de Uefa, maar vergat in de spiegel te kijken.

Schimmige rol

Liverpool verloor in een jaar tijd zowel technisch directeur Michael Edwards als diens opvolger Julian Ward, naar wie Ajax tevergeefs lonkte. Onder hun leiding liet de kampioen van 2020 zich nooit verrassen door veranderingen op de transfermarkt. Voor alle scenario’s lag een actieplan klaar om voortijdig in te grijpen. Klopp heeft die luxe nu niet, waardoor hij zondag tegen Chelsea (1-1) genoodzaakt was om Cody Gakpo als stoplap op het middenveld neer te zetten.

De koopzucht in Saoedi-Arabië roept buiten Anfield vooral vragen op over belangenverstrengeling en de schimmige rol van het PIF. Newcastle United, de club die sinds vorig jaar eigendom is van het fonds van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, verkocht sterspeler Allan Saint-Maximin onder diens marktwaarde aan Al-Ahli. Dat Michael Emenalo, de technische baas van de Saoedische competitie, een verleden bij Chelsea heeft, zorgt bij concurrenten van The Blues dan weer voor argwaan.

Maar uiteindelijk krijgt de oproep van Carragher en Neville tot een opstand geen enkele navolging. De Premier League heeft in Saoedi-Arabië een nieuwe levensader gevonden. Die ontsnappingsroute wil niemand afsluiten.