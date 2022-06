Saoedi’s ontketenen nieuwe ‘golfoorlog’: boegbeelden uit de sport moeten het koninkrijk een beter aanzien geven

Phil Mickelson en Dustin Johnson op de LIV Series in Londen. Dit keer waren ze ook nog welkom op het US Open, maar dat zou volgend jaar weleens anders kunnen zijn. Beeld Adrian Dennis/AFP

De historische waarde van de trofee die op het spel stond op The Country Club in Brookline, Massachusetts, verstomde op de finaledag van het US Open voor even de discussie die al weken woedt in de golfwereld. De sport was daar hard aan toe, nu het alleen nog over exorbitante ­Saoedische startgelden en boycots lijkt te gaan.

Al dik een eeuw is het US Open, zondag gewonnen door de Brit Matt Fitzpatrick, een ijkpunt op de golfkalender. Maar hoe lang nog, nu de Saoedi’s met Greg Norman, de voormalig nummer één van de wereld als uithangbord, stevig morrelen aan het aloude monopolie van de PGA in de golfsport? Gewapend met honderden miljoenen dollars aan start- en prijzengeld uit hun schier grenzeloze sportbudget lokte Norman al tal van topspelers van de PGA Tour weg naar de alternatieve LIV Golf Invitational Series, met zeven korte wedstrijden en een seizoensfinale in Miami.

‘Geld voor mijn familie’

Tweevoudig majorwinnaar Dustin Johnson sloeg al 75 miljoen dollar prijzengeld bij elkaar, maar kon het Saoedische bod van naar verluidt 150 miljoen niet weigeren ‘voor mijn familie’. Bryson DeChambeau, Ian Poulter, Sergio Garcia, Lee Westwood, Martin Kaymer en Graeme McDowell, ze behoren nu allemaal tot de verschoppelingen, door PGA Tourdirecteur Jay Monahan in de ban gedaan.

Het gezicht van de groep: Phil Mickelson. Na eerder nog het gedrag van de met dollars zwaaiende Saoedisch walgelijk genoemd te hebben, zwichtte hij in extremis toch voor een aanbod van zo’n 200 miljoen dollar. “Na 32 jaar voelt dit als een nieuwe frisse start,” probeerde Mickelson de wereld wijs te maken. De switch kwam zijn spel op The Country Club overigens nog niet ten goede, hij haalde er niet eens de cut.

Schorsing

Ruim een week geleden speelden Mickelson en co voor het eerst in het kader van de LIV Series in Londen. Geschorst voor ontmoetingen op de PGA Tour is de kalender van de voor de Saoedische flirt gevallen spelers flink uitgedund. PGA-directeur Monahan laat ze niet meer toe, de Europese tour beraadt zich nog over maat­regelen.

Op het US Open waren de spelers afgelopen weekend nog wel welkom vanwege het van oudsher gekoesterde open karakter, al liet de­ ­directie wel doorschemeren dat het in 2023 voor de LIV-spelers zomaar iets minder open zou kunnen zijn.

Liefde voor het spelletje

Brookline was nu het decor voor een interessant eerste treffen tussen de LIV-rebellen en de golfers die de PGA Tour wel trouw zijn gebleven. Verbaal vuurwerk leverde het vooral op in de persconferenties van Rory McIlroy, die niet zwichtte voor ‘the easy way out’, en de Spanjaard Jon Rahm, die zich samen met McIlroy een fel tegenstander toonde. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de historie van onze sport,” vertelde hij een dag voor het begin van het toernooi. “Niemand praat over wie dat toernooi in Londen gewonnen heeft. Het betekent pas iets als je The Memorial wint, of het US Open. Op historische locaties worden eeuwige herinneringen gemaakt, daarom ligt mijn hart bij de PGA.”

Natuurlijk kreeg ook Rahm een bod uit Saoedi- Arabië, waar hij het thuis ook over heeft gehad. “Geld is prachtig, natuurlijk,” vertelde de Spanjaard, “maar de waarheid is dat ik ook nu al ­prima kan stoppen. Ik heb golf nooit voor de centen gespeeld, alleen maar vanwege de liefde voor het spelletje.”

Brooks Koepka, die de PGA trouw bleef, maar met Chase een golfende broer heeft die voor LIV koos, vatte het probleem het beste samen. “We zijn hier om te spelen, maar praten alleen maar over een wedstrijd van een week terug. Wat een shitsituatie, ik word doodmoe van het verhaal.”

Hoewel de LIV Series als motto heeft de golfsport ‘een boost te geven en te transformeren in de sport die het altijd voorbestemd was te worden’, spreekt er weinig liefde uit hun handelen. Golf moet volgens de Saoedi’s korter, flitsender, ­moderner. Ze spelen met twaalf teams, 48 spelers, 54 holes verdeeld over drie speeldagen, zonder cuts.

Rahm liet zich er al kritisch over uit. “Drie ­dagen zonder cut, dat is geen golf. Ik wil spelen tegen de besten van de wereld in het format dat iedereen al honderd jaar speelt.” De vraag is ook of het de Saoedi’s werkelijk gaat om hervorming van de sport. “De beste spelers en miljoenen fans zitten nog steeds bij ons, bij LIV spelen ze alleen oefenwedstrijdjes tegen steeds dezelfde tegenstanders,” sneerde PGA-directeur Monahan al..

Sportswashing

Is de frisse opzet een stunt om de ware motieven achter de LIV Series te verdoezelen? Moet dit golfavontuur worden beschouwd als de zoveelste manier van ‘sportswashing’ in ­Saoedi-Arabië? De Saoedi’s zijn er sinds 2017 meester in, nu kroonprins Mohammed bin Salman het vizier meer op de wereld richt. De sociale en economische hervormingen die hij beloofde, kwamen er amper.

In recordtempo hengelden ze wel Formule 1 binnen in Djedda en ook de Engelse voetbalclub Newcastle United kwam in Saoedische handen. Nu is golf aan de beurt om het koninkrijk een ­beter imago te schenken. Een land waar vrijheid van meningsuiting niet bestaat en waar executies, lijfstraffen, oneerlijke rechtszaken, onderdrukking van sjiitische minderheden, homo’s en andersdenkenden nog aan de orde van de dag zijn.

Wie kiest voor zo’n land, mag op kritiek rekenen. Vorige week volgde er nog een oproep aan de LIV-spelers van 911families.org, de organisatie van de nabestaanden van de aanslagen op de Twin Towers. “Wanneer je samenwerkt met de Saoedi’s, dan help je hun de reputatiedekking te geven waar ze zo wanhopig naar hunkeren – en bereid zijn rijkelijk voor te betalen.”

‘Als we gaan ­graven, kunnen we overal wel iets fouts vinden’

Je moet je afvragen of het zin heeft, zo’n oproep. Zeker voor spelers die er zo naïef in blijven staan als de Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel, die onlangs het eerste LIV-toernooi in Londen won. Voor hem is het ‘nooit een factor geweest’ waar het prijzengeld vandaan komt. “Als we gaan ­graven, kunnen we overal wel iets fouts vinden.”

Rahm, gevraagd naar zijn mening over collega’s die de overstap hebben gewaagd: “Het zijn geen politici, hè? Ik denk dat een aantal jongens de komende drie jaar gewoon bezig is hun pensioen te plannen. Die zien we straks naar de zonsondergang varen met hun zeilboot.”

Collega McIlroy over de LIV-golfers: “Mijn ­vader leerde me lang geleden dat als je eenmaal je bed hebt opgemaakt, dat je daar dan ook in moet gaan liggen. Nou, zij hebben hun bed ­opgemaakt: ze hebben een besluit genomen waarmee ze moeten zien te leven.”