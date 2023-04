Sanne Wevers turnt gouden EK op balk: ‘Dit heb ik mezelf gegund’

Een jaar lang trainde Sanne Wevers op een laag pitje. Ze was de liefde voor het turnen verloren en twijfelde aan het voortzetten van haar carrière. Het besluit om door te gaan, bleek goud waard.

Vincent Wevers ziet zichzelf nog staan, in de turnhal in Varsseveld, een maand of zeven geleden. Zijn dochter Sanne kwam naar hem toe en gevoelsmatig wist hij dat ze een belangrijke boodschap voor hem had. Dit was het moment, zou ze stoppen of doorgaan? “Het kwartje kon twee kanten op vallen, echt waar. Ik had Sanne totaal geen richting op gestuurd. Dat doe je niet met iemand die 31 jaar is. Ik ben de Turnacademie Achterhoek ook niet voor Sanne of Lieke (haar tweelingzus, red.) begonnen. Als één van de twee zou aansluiten, was dat alleen een bonus.”

Zó mocht het niet eindigen

Maar Sanne Wevers kondigde daar aan haar carrière weer op te pakken. De cirkel was nog niet rond; zó mocht het niet eindigen. Daarmee bedoelde ze de Olympische Spelen van Tokio, die in 2021 plaatsvonden toen de orkaan van het ‘dossier misstanden’ nog lang niet was gaan liggen.

Zonder haar vader en levenslange trainer – thuisgelaten door de bond – aan haar zijde, liep ze de balkfinale mis, maar belangrijker: ze verloor door alle trammelant beetje bij beetje ook de liefde voor de sport. En na Tokio miste ze ook het vertrouwen dat ze die weer zou vinden. Vorig jaar stapte ze uit de nationale turnselectie, ze zei zich onveilig te voelen. Daarnaast ontbrak het aan een bondscoach, technisch directeur en een topsportprogramma.

Comeback bekroond

Maar nadat de turnbond orde op zaken had gesteld en Wevers een besluit had genomen, viel de puzzel weer snel in elkaar. Zeven maanden na dat emotionele gesprek met haar vader tilde hij haar gisteren in het Antalya Sport Complex al knuffelend even op, toen ook de laatste concurrente niet aan haar score in de balkfinale kwam. Wevers bekroonde haar comeback met een Europese titel, de tweede in haar carrière.

Waar veel turners afgelopen week door finalestress minder scoorden dan in de kwalificatie, wist de olympisch kampioene van Rio de Janeiro (2016) juist te pieken. “De druk en de verwachtingen, de omstandigheden, een hoogstaande finale, dat vind ik alleen maar fijn. Zo van: zorg maar dat je levert. Niet iedereen kan dat.”

Haar ene concurrent viel van de balk, de ander maakte een fout bij de landing en de derde was onder hoogspanning te slordig. “Dat is het mooie van deze sport. Je kunt alles uitschrijven op papier, het spelletje begint als het licht op groen springt.” Met een score van 13,800 liet ze de zeven finalisten allemaal achter zich.

Mooi proces

Tijdens het Wilhelmus schoot er van alles door haar hoofd. De ellendige periode, de onzekerheid. “Maar vooral veel blijdschap. Dat ik er weer sta. En dat het een mooi proces was. Want je krijgt dan de kans om het in de finale wel of niet goed te doen, maar de weg ernaartoe is bepalend voor het gevoel dat je eraan overhoudt. Ik heb de liefde voor de sport weer gevonden. Ik heb mezelf dit gegund.”

Trainer Vincent Wevers kwam terug op een uitspraak eerder in de week in Antalya. “Ik zei toch dat het een speciale sportvrouw is? De omstandigheden hier waren super moeilijk. Je maakt een comeback, na een lange periode zonder wedstrijden. En die hele crisis neem je natuurlijk ook mee in je bagage. Dat moet je aan de kant kunnen zetten om je te kunnen focussen op de sport. Dat het dan toch weer lukt, vind ik echt heel bijzonder. Het was een speciaal moment.”

Spelen in Parijs

Ongevraagd schakelde Wevers na afloop al meteen door. Naar het WK, begin oktober in Antwerpen. Maar vooral naar de volgende Olympische Spelen van Parijs, volgend jaar. Daar moet die cirkel worden gesloten, acht jaar na die magische middag in de Arena Olímpica do Rio. Wevers: “Sindsdien heb ik me verder ontwikkeld als persoon, en als topsporter. Qua professionaliteit, qua rust bewaren, en alles wat er nog meer bij komt kijken. De onbevangenheid van Rio was wel echt een voordeel, die komt niet meer terug. Het wordt nooit meer de eerste keer, de verwachtingen zijn altijd hoger. Dat maakt het moeilijk en uitdagend.” En dus op haar lijf geschreven.