Sangaré en Álvarez, om het hardst afgezeken door ‘analisten’, bleken plots toch goed in de markt te liggen

Een 8 voor Ibrahim Sangaré

Van Sangaré’s vraagprijs van 37,5 miljoen euro, ligt PSG niet wakker, evenmin als Bayern München van die 40 miljoen voor Álvarez. Twee spelers die door ‘analisten’ het hardst zijn afgezeken bij hun debuut in het Nederlandse voetbal, blijken toch opeens goed in de markt te liggen bij buitenlandse scouts die verder kijken dan een rondo waarin Botman wel eens in het midden staat. Kökcü, die Álvarez heeft kunnen ruiken in het veld, trok daar zijn neus beslist niet voor op. ‘Door tegen hem te spelen weet je wat je ongeveer te wachten staat in het buitenland,’ zei de aanvoerder van Feyenoord tegen VI. De minachting van gewezen nummers tien die als commentator nooit een greintje respect kunnen opbrengen voor centrale middenvelders, hangt me de keel uit. Waarom worden die verheerlijkers van het verleden nooit tegengesproken? Ze kletsen aantoonbare onzin. Aantoonbaar met transfersommen.

