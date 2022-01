Sander Middelbeek blijft ook komend seizoen aan als coach van Ajax Amateurs

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

Sander Middelbeek heeft zijn contract als coach van de amateurs van Ajax verlengd tot de zomer van 2023. Middelbeek, die het seizoen als assistent was begonnen, volgde in oktober Detlef Le Grand op, die na het 9-0 pak slaag tegen Sportlust ’46 was ontslagen bij de club uit de zaterdag derde divisie. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Middelbeek tot de winterstop hoofdcoach zou blijven en dan weer als assistent zou verdergaan. Ajax laat echter weten dat de samenwerking positief is verlopen en daarom is besloten het aflopende contract van Middelbeek met een jaar te verlengen. Middelbeek is met zijn selectie tot en met maandag op trainingskamp in het Spaanse Sevilla. Als corona geen roet in het eten gooit, hervatten de amateurs van Ajax op 5 februari de competitie met een uitwedstrijd bij FC Lisse.

Basketbal

De basketbalsters van Landslake Lions uit Landsmeer hebben de topper tegen Grasshoppers verloren. Het werd in Katwijk 79-67 voor de ongeslagen koploper. Het duel tussen Grasshoppers en Lions was de enige wedstrijd die doorging in de vrouweneredivisie. Alle andere wedstrijden werden vanwege coronabesmettingen afgelast. Lions staat na de nederlaag op de vierde plaats en heeft zes punten minder dan de koplopers Den Helder en Grasshoppers. Bij Lions speelde nieuwe aanwinst Loyce Bettonvil mee. De voormalig Nederlands international 3×3 basketbal was vorig jaar na het mislopen van de Olympische Spelen gestopt, maar ze begon het spelletje al snel te missen. Bettonvil (28) vroeg Lions daarom of ze kon meetrainen, omdat ze pas vanaf 1 januari weer speelgerechtigd was. De forward kreeg in die tijd meerdere aanbiedingen, maar koos voor Lions. Ze heeft een contract tot het einde van het seizoen.

Hockey

Slecht nieuws voor de hockeysters van Amsterdam: international Ilse Kappelle heeft de voorste kruisband van haar rechterknie gescheurd. Dat gebeurde vorige week in de zaalhockeywedstrijd tegen Pinoké. Kappelle zakte in dat duel door haar knie, uit een MRI-scan kwam de zware blessure naar voren. Kappelle liep verder een botkneuzing en schade aan de binnenband van haar knie op. De verwachting is dat ze minimaal een jaar uit de roulatie zal zijn. Het is niet de eerste zware knieblessure voor Kappelle. Vijf jaar geleden scheurde ze de kruisband van haar linkerknie en moest ze ook een jaar revalideren.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben thuis kansloos verloren van de na zes wedstrijden nog ongeslagen koploper Fortuna. De ploeg uit Delft was met 27-12 veel te sterk. Bij rust stond Blauw-Wit al met 12-5 achter. De aanval van Blauw-Wit liet het tegen Fortuna volledig afweten. Randell van der Steen en Loraine Vissers werden met allebei slechts drie doelpunten topscorer bij Blauw-Wit, dat ondanks de nederlaag op de derde plaats blijft staan. De beste drie ploegen plaatsen zich na de competitie voor de play-offs.