Sánchez in cijfers: deze drie twijfels moet de Mexicaan nog wegnemen

Beeld ANP

De kwaliteiten waardoor Ajax bij de 24-jarige Jorge Sánchez terechtkwam, zijn duidelijk zichtbaar in zijn eerste week als basisspeler. De rechtsachter is bijzonder snel, verdedigt met agressie en wil graag mee naar voren komen.

Maar de eerste optredens van Sánchez in Ajax I leveren ook wat vraagtekens op. Drie twijfelpunten vallen op.

1. Voorwaartse passing

In Noussair Mazraoui heeft Sánchez een voorganger die lastig op te volgen is. Mazraoui verdiende zijn overstap naar Bayern München door niet alleen de traditionele kwaliteiten van een back te tonen, maar ook als een soort extra middenvelder in de opbouw mee te kunnen doen. De moderne topback dendert niet alleen op en neer op de flank, maar moet ook in de as van het veld zijn mannetje staan.

Vooralsnog is Sánchez een stuk voorzichtiger in zijn passingkeuzes. Waar Mazraoui liefst 44 procent van zijn passes richting de voorste 30 meter van het veld verstuurde, ligt dat percentage bij de Mexicaan een stuk lager.

Beeld Screenshot ESPN

De bereidheid om naar binnen te komen als extra aanspeeloptie is er al wel bij Sánchez, zoals in bovenstaand spelsituatie tegen sc Heerenveen te zien is. Maar de uitvoering kan gewaagder, blijkt uit zijn statistieken.

2. Voorzetten

Met Dusan Tadic terug op zijn vertrouwde stek als linksbuiten, heeft Ajax vanaf de linkerflank een constante toevoer van een echte voorzetspecialist. Vanaf de rechterflank is dat een heel ander verhaal. Sánchez wacht na 275 speelminuten nog altijd op zijn eerste aangekomen voorzet. Tegen Excelsior ging hij 0-uit-5.

Beeld Screenshot ESPN

Tot dusver hebben de mislukte voorzetten van Sánchez één gemene deler: iets meer geduld zou hem goeddoen. Neem zijn eerste voorzet tegen Excelsior. Op het moment dat hij voor wil geven, begeeft de Ajaxvoorhoede zich in wezen in een ondertal van tweeënhalf tegen vier, aangezien Davy Klaassen nog moet aansluiten bij Tadic en Brian Brobbey.

Het geduld opbrengen om de voorzet pas te geven wanneer je de rand van het vijandelijk strafschopgebied hebt bereikt, dé zone waar Tadic vanaf links de meeste schade aanricht, is een vereiste bij gevaarlijk flankenspel in de Ajax-speelstijl. Aan Amsterdamse zijde hebben dusdanig veel spelers een vrijbrief om de zestien op te zoeken, dat geduld als voorzetgever daadwerkelijk loont.

3. Doseren in duels

Vooralsnog verliest Sánchez 11 procent meer van zijn persoonlijke duels dan zijn fysiek minder dominante voorganger Mazraoui. Opvallend, gezien de explosiviteit en gretigheid waarmee de Mexicaan zijn duels ingaat.

Bij het terugkijken van de 33 persoonlijke duels die hij tot dusver als Ajacied aanging, lijken zenuwen hierbij een rol te spelen. Vooral tegenover pingelaar Kvicha Kvaratskhelia wil Sánchez een paar keer te graag, te snel voor balwinst gaan. In onderstaande spelsituatie raakt hij de Georgiër al vroeg in de wedstrijd kwijt, omdat hij Kvaratskhelia meteen op zijn rechtervoet, waarmee hij hier aanneemt, op wil jagen. De Napoli-linksbuiten is tweebenig genoeg om dit agressieve uitstappen van Sánchez met een versnelling richting zijlijn meteen af te straffen.

Met zijn snelheid en felheid brengt Sánchez kwaliteiten die Ajax nodig heeft. Maar om daarmee echte impact te hebben, zal Sánchez zich nog wel meer moeten aanpassen aan de Amsterdamse speelstijl.