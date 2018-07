Samenvatting: zo won Ajax van Sturm Graz

De overwinning was dik verdiend. Ajax speelde goed en kon zich alleen kwalijk nemen dat het volgende week slechts met een voorsprong van twee treffers aan de return begint.



Als Ajax er in slaagt Sturm Graz uit te schakelen, dan komt de club niet alleen een stapje dichterbij het hoofdtoernooi van de Champions League. Ajax is in dat geval ook minimaal verzekerd van een plaats in de groepsfase van de Europa League.



En voor spelers die nog twijfelen of ze in Amsterdam willen blijven, is Europees succes misschien wel een reden om toch maar een jaartje te blijven.



Lees het wedstrijdverslag terug: Frivool Ajax vrij eenvoudig langs Sturm Graz