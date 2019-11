Samenvatting: Lichtzinnig Ajax blijft met vuur spelen

Binnen twintig stond Ajax met 3-0 voor op het gladde kunstgrasveld van Zwolle. Maar na de wissel van de geblesseerde Lisandro Martínez – na iets minder dan een half uur spelen – ging het mis. Zijn vervanger Edson Álvarez speelde een ongelukkige wedstrijd.

Balverlies van de Mexicaan leidde nog voor rust tot een onverwachte treffer van de thuisploeg. Gustavo Hamer profiteerde optimaal van het slippertje van Álvarez, die ook na rust een hoofdrol speelde bij de 2-3 van PEC Zwolle. Toen stond de middenvelder namelijk niet in het veld; hij werd behandeld aan een wond aan zijn lip. In de desorganisatie bij Ajax maakte Saymak koppend de aansluitingstreffer.

Het was chaos troef in die fase bij Ajax. Álvarez keerde niet meer terug in de ploeg en ook Donny van de Beek moest zich kort daarna laten vervangen. Hij kampte met een dijbeenblessure. Het is zo kort voor de Champions League­ontmoeting met Chelsea, aanstaande dinsdag in Londen, weinig bemoedigend.

Met vallen en opstaan bleef Ajax overeind. Ook David Neres en Noussair Mazraoui waren in de slotfase niet meer okselfris. Na Neres (tegen Feyenoord) was tegen Zwolle ook Mazraoui ­teruggekeerd in het basiselftal van Ajax.

Rustgeven

Voor Ten Hag lagen er twee redenen aan die laatste keuze ten grondslag: “Ik kan Sergiño Dest even rust geven. Voor hem is de omschakeling van wedstrijdjes spelen in Jong Ajax naar een dubbel programma met Champions Leaguevoetbal erg groot. En Noussair is weer fit en hij maakte een goede indruk op de training afgelopen week. Hij heeft het verdiend om te spelen.”

Zowel Neres als Mazraoui vervulden een belangrijke rol in het zo succesvolle vorige seizoen van Ajax. Na de zomer kwamen de internationals echter vermoeid terug van de Afrika Cup (Mazraoui) en de Gold Cup (Neres). Ze moesten in de eerste maanden van deze competitie ­genoegen nemen met een bijrol.

Trainer Erik ten Hag prijst zich gelukkig met het feit dat de vorm bij Neres groeiende is. Hij stelde de kleine Braziliaan tegen Feyenoord op en die betaalde hem terug met een assist en een doelpunt. Vrijdagavond stond Neres opnieuw op de vleugel, net als Quincy Promes. Hakim ­Ziyech was de schaduwspits; een aanvallende ploeg dus. Ten Hag: “Uiteindelijk wil je dat de beste spelers op het veld staan.”

Goaltjesdief

Binnen twintig minuten stond het 0-3 in Zwolle. Mazraoui en Neres eisten bij twee doelpunten een (hoofd)rol op. Een voorzet van die eerste werd slecht verwerkt door keeper Xavier Mous (ex-Ajax), waarna Quincy Promes de rebound simpel verzilverde (0-1). Neres prikte de derde treffer binnen na een prachtige pass van Hakim Ziyech, die ook al de 0-2 had voorbereid – een kopbal van Promes, die met negen doelpunten in zijn laatste tien duels voor Ajax een ware goaltjesdief is geworden.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, totdat Martínez een tik kreeg van Hamer en na een half uur de strijd moest staken. Ajax hapte een paar keer naar adem, maar kon drie minuten voor tijd een zucht van verlichting slaken toen Neres zijn tweede doelpunt van de avond maakte: 2-4.

Beeld BSR Agency

Beeld ANP Sport