Samenvatting AZ - Ajax (1-0)

Ajax leed de derde nederlaag op rij, voor het eerst in 20 jaar. AZ achterhaalde de kampioen uit Amsterdam op de ranglijst. Ajax mag zich op basis van een beter doelsaldo nog wel koploper noemen. Willem II (9 punten) en PSV (10 punten) zijn halverwege de competitie achterop geraakt.

De topper in Alkmaar, waar AZ voor het eerst sinds 4 augustus speelde, viel tegen. Kansen waren schaars. Beide ploegen hadden ook moeite met de harde wind, die in het stadion zonder dak vrij spel had.

Voor Ajax komt de winterstop een paar weken te laat, na eerdere nederlagen tegen Willem II en Valencia. Steeds meer voetballers van de landskampioen klagen de laatste weken over pijntjes. Daley Blind ontbrak in Alkmaar. Hij moet zich toch verder laten onderzoeken, nadat hij dinsdag tegen Valencia naar de grond ging zonder dat er iemand bij hem in de buurt was. Sergiño Dest was ook niet inzetbaar, net als de al langer geblesseerde Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad. Nicolás Tagliafico was slechts voldoende fit voor een korte invalbeurt.

Trainer Erik ten Hag van de landskampioen deed een beroep op Perr Schuurs, Razvan Marin, Edson Álvarez en Klaas-Jan Huntelaar. Hij liet ook een aantal spelers op andere posities voetballen. Zo speelde Noussair Mazraoui als linksback en Joël Veltman verhuisde naar de rechter positie in de defensie. AZ startte wel bijna op oorlogsterkte in het eigen stadion. Alleen routinier Ron Vlaar bleek niet fit genoeg voor een invalbeurt en ontbrak daarom op de bank.

AZ was vooral in de openingsfase sterker. Myron Boadu, de centrumspits van de thuisploeg, bleek veel sneller dan Lisandro Martínez en Álvarez maar wist tot tweemaal toe niet te scoren, ook omdat Schuurs een keer sterk verdedigde. Ajax kwam in de eerste helft tot een goed uitgespeelde mogelijkheid. Donny van de Beek schoot in kansrijke positie rakelings naast.

Ook in de tweede helft kregen beide ploegen nauwelijks kansen, totdat Boadu in de slotminuut Schuurs aftroefde en scoorde met een kopbal. De maker van het winnende doelpunt is geboren in Amsterdam en werd als jeugdspeler afgetest door Ajax.