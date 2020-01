Samenvatting: Ajax ziet AZ naderen na verlies in Groningen

Ajax kwam pas tot fatsoenlijk voetbal nadat Carel Eiting en Lassina Traoré bij een achterstand van 2-0 in het veld waren gekomen. De dubbele wissel leverde niet meer op dan een treffer van Donny van de Beek. Zo begint Ajax komende zondag met een voorsprong van slechts drie punten op naaste belager AZ aan het thuisduel met PSV.

Zonder de geblesseerde Hakim Ziyech, Daley Blind en David Neres vond Ajax geen antwoord op het fysieke spel van de thuisploeg. Trainer Erik ten Hag zegt vaak dat hij over een selectie van vijftien of misschien wel zeventien min of meer gelijkwaardige spelers beschikt. Maar zoals bij veel clubs zijn de beste voetballers niet zomaar te vervangen. Ziyech is de afgelopen jaren bij zo’n 35 procent van de treffers van Ajax betrokken. Blind is niet alleen een slimme verdediger, maar bij hem beginnen ook de meeste aanvallen.

Siem de Jong kreeg in Groningen de kans op de positie van Ziyech, na zijn drie doelpunten van woensdag in het bekertoernooi tegen Spakenburg. De aanvallende middenvelder kreeg de voorkeur boven onder anderen Edson Álvarez en Razvan Marin, die afgelopen zomer samen voor een slordige 27 miljoen euro naar Amsterdam kwamen. Ze zijn inmiddels geen tweede, maar derde of wellicht slechts vierde keus.

Schouderblessure

Doelman André Onana moest wegens een schouderblessure passen. Zijn vervanger Bruno Varela was in de zestiende minuut ongelukkig bij de openingstreffer van Kaj Sierhuis. De keeper uit Portugal voorkwam even later wel dat de oud-jeugdspeler van Ajax voor de tweede keer doel trof. Ryan Babel kon Ajax ook al niet helpen. De teruggekeerde aanvaller slaagde er in de 37e minuut niet in de bal in een leeg doel te schieten, na een goede actie van Sergiño Dest.

Niet alleen Babel worstelde met zichzelf. Ook dragende spelers als Dusan Tadic, Van de Beek en Quincy Promes wisten hun elftal niet bij de hand te nemen. Ramon Lundqvist vergrootte in de 52e minuten de problemen van de landskampioen door via Martínez raak te schieten (2-0). Trainer Ten Hag reageerde en bracht Eiting en Traoré voor Ryan Gravenberch en De Jong. Ajax ging een stuk beter voetballen, maar kwam niet verder dan een treffer van Van de Beek.