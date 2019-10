Samenvatting: ADO Den Haag - Ajax

Beeld BSR Agency

Zo blijft Ajax koploper van de eredivisie. PSV kan later op zondag in punten gelijk komen als de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo gewonnen gaat.

Het was even omschakelen voor Ajax. Van het prachtige speelveld van Estadio Mestalla naar het kunstgras van ADO. Geen avondwedstrijd in een temperatuur van zo’n 25 graden, maar een aftrap om 12.15 uur met regen en een straf koud windje. Hakim Ziyech zag al snel dat enkele van zijn ploeggenoten het duel lichtzinnig benaderden. Hij maakte zich zichtbaar kwaad toen Joël Veltman in de openingsfase nog maar net kon voorkomen dat Crysencio Summerville de score opende.

Diezelfde Ziyech stond even later aan de basis van de 0-1 toen hij door de defensie slalomde en Klaas-Jan Huntelaar op maat bediende. De ervaren spits maakte zijn eerste competitietreffer van dit seizoen als basisspeler, na vier treffers als invaller. Hij mocht weer eens aan de aftrap verschijnen omdat Donny van de Beek als controlerende middenvelder de voorkeur kreeg boven Edson Álvarez. Zo kwam er een plaats vrij voorin. En die mocht Huntelaar in plaats van David Neres invullen.

ADO vocht voor wat het waard was en kreeg voor rust een grote kans. Michiel Kramer had de bal beter kunnen liften. Nu schoot hij hard op het lichaam van André Onana. Ajax verzuimde de ontmoeting in de eerste helft te beslissen. Ziyech en Quincy Promes misten oog in oog met doelman Luuk Koopmans. Sergiño Dest schoot voor open doel naast.

De tweede helft was er een om snel te vergeten. ADO was niet bij machte het povere spel van de landskampioen af te straffen. En Ajax speelde na rust zo slecht dat het tot geen enkele uitgespeelde kans meer kwam, totdat David Neres de ontmoeting in de 86e minuut besliste.