Sam Bennett wint massasprint in Vuelta, rode trui naar Mike Teunissen

Bennett profiteerde eigenlijk van het harde werk van de ploeg van favoriet Tim Merlier. In de 176,1 kilometer lange etappe van Den Bosch naar Utrecht voerde zijn ploeg continu het peloton aan in de jacht op de kopgroep. Maar in de sprint was de trein van Alpecin-Deceuninck nergens te bekennen. In de sprint was Bennett net sneller dan Mads Pedersen, Merlier eindigde als derde. De Ierse winnaar werd gelanceerd dankzij een knappe lead-out van Danny van Poppel.

Jumbo-Visma liet zich in de finale terugzakken, maar dat weerhield Teunissen er niet van om nog mee te sprinten. Zonder hulp en zonder duidelijk plan sprintte de Nederlander op indrukwekkende wijze naar een vierde plek.

Bergtrui

De tweede etappe ging op feestelijke wijze van start in een bomvol Den Bosch. Bij de Brabanthallen vond de officiële start plaats, en ontstond er binnen enkele seconden een kopgroep van vijf renners. Onder anderen Jetse Bol en Julius van den Berg vonden daarin een plekje, tot duidelijk grote vreugde van de Nederlanders. Zo konden ze niet alleen genieten van de schijnwerper in de unieke etappe in eigen land, maar maakten ze ook kans op de eerste bergpunten van deze Vuelta op de Amerongse Berg.

Het peloton leek dat even te voorkomen door het vele kopwerk van Alpecin-Deceuninck. Op 105 kilometer van de meet reed het peloton plots op 10 seconden van de vluchters. Maar echt inrekenen deden ze niet, waardoor Bol en Van den Berg nog kans maakten op de bergpunten en de bollentrui.

Op de ‘Alto de Amerongse’ was het Van den Berg duidelijk de sterkste van de vijf vluchters. De twee punten die de Nederlander daar pakte zijn genoeg om morgen in de bergtrui te rijden. Jetse Bol kwam er op de laatste meters niet aan te pas.

Valpartijen

Kort daarna, op 60 kilometer van de streep, werd de kopgroep ingerekend en raasde het peloton op hoog tempo richting Utrecht. Luis Angel Maté van Euskatel ontsnapte nog, maar meer dan een momentje in de spotlight won hij niet. De Spanjaard kreeg maximaal een halve minuut en werd op 20 kilometer van de finish weer ingerekend.

Vanaf dat moment ging het tempo nog wat meer omhoog, waardoor ook enkele valpartijen ontstonden. Onder anderen Wout Poels ging onderuit, maar de Nederlander kon verder. In de opbouw naar de sprint hield Jumbo-Visma zich afzijdig, om onnodige valpartijen te voorkomen.

Op het Utrecht Science park was uiteindelijk Sam Bennett verrassend de winnaar. Merlier deed nauwelijks mee door een matige trein. Pedersen en Bennett hadden hun zaakjes wel op orde en konden strijden om de winst. De Ier bleek uiteindelijk de snelste.

Vuelta raast ongehinderd langs boerenactie in Woudenberg Het wielerpeloton van de Vuelta is zonder problemen en met veel getoeter het boerenprotest in Woudenberg gepasseerd. Langs de route in het Utrechtse plaatsje stonden tractoren, landbouwvoertuigen en hoogwerkers opgesteld. Ook waren er Nederlandse vlaggen ondersteboven opgehangen en waren er spandoeken met antiregeringsleuzen te zien. Volgens organisator Agractie waren er zo’n duizend mensen afgekomen op de boerenactie tijdens de tweede etappe van de Ronde van Spanje. Voorman Bart Kemp zei eerder ‘tevreden’ te zijn over de opkomst. De actie is bedoeld om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen. Rond 16.00 uur raasden de wielrenners door Woudenberg en langs de actievoerders, die hen begroetten met luid getoeter en gejoel. De boeren bij Woudenberg hadden vanwege het internationale publiek dat de Vuelta volgt ook leuzen in het Engels opgehangen. Met hooibalen was de tekst ‘SOS Dutch Farmers’ uitgelegd, die vanuit de lucht zichtbaar is. De actievoerders willen zo internationaal een signaal afgeven en hun zorg uitspreken. De Vuelta wordt in 130 landen uitgezonden en trekt 100 miljoen kijkers, benadrukt de organisatie. Het is ‘jammer dat er acties nodig zijn’, maar ‘als het nodig is doen we er gewoon weer een tandje bij’, zei een boer en een van de organisatoren Wim Veldhuizen. Ook elders op het parcours zijn zaterdag met regelmaat omgekeerde vlaggen en boerenzakdoeken te zien. Kemp van Agractie had eerder verzekerd dat er bij de demonstratie in Woudenberg geen blokkades zouden worden opgeworpen. Volgens de NOS werd dat wel geprobeerd bij het Gelderse Gameren, waar de Vuelta eerder op de dag voorbijkwam. Tuinders zouden korte tijd een vrachtwagen op de N322 hebben stilgezet en daarna een hek op de weg hebben geplaatst. De tuinders zouden de weg weer hebben vrijgemaakt voordat de renners passeerden, zei de organisatie van de Spaanse wielerronde.

