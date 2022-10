Sabbatical? Niet voor Kjeld Nuis: ‘Ik pak elk jaar alsof het mijn laatste is’

Kjeld Nuis weet dat hij door wil gaan tot de Spelen van Milaan in 2026. Beeld Neeke Smit / Timsimaging

Een sabbatical? Nooit kwam de gedachte bij Kjeld Nuis op. Anderen deden het. Ad rem, op z’n Nuis’: “Ja, dat is ook goed afgelopen, of niet?” Gevolgd door een klinkende uitroep. “Ha.” Na vier olympische kwalificatietoernooien, na twee Winterspelen en in totaal drie keer olympisch goud slaat hij nu, aan de vooravond van het postolympisch seizoen, met zijn vlakke hand op tafel, onderwijl opsommend hoe zijn gedachten gaan: “Ik wil volgend jaar wéér. En ik wil dít.”

Over twee weken wordt hij 33, zijn honger blijft onstilbaar. Wel heeft hij het nodig om iets nieuws te proberen. Anders dan sommige concurrenten, die wél ooit kozen voor een tussenpauze. “Leeftijdsgenoten hebben het vergooid in mijn ogen. Als je zoveel talent hebt... Ja, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Als je zo goed bent, op topniveau, en je gaat ertussenuit, zie je dat de concurrentie je links en rechts inhaalt. Dat haal je niet meer terug. En ik vind het superleuk, dus had het ook niet nodig.”

‘Clear your head’

Om vervolgens gehaast toe te voegen: “Maar stel nou dat zij niet happy waren, wie ben ik dan om te zeggen: je moet niet stoppen? Maar clear your head. Ik ben er trots op topsporter te zijn. Ik pak elk jaar alsof het mijn laatste is.” Tegelijkertijd weet hij dat hij sowieso door wil tot de Spelen van Milaan in 2026.

En daarvoor zijn dus nieuwe prikkels nodig. Op de massastart acht hij zichzelf niet heel kansrijk. Wordt het een te harde wedstrijd, dan is hij als middellange afstandsrijder in het nadeel. Maar tijdens de Spelen in Peking keek Nuis toe, toen het misging bij Nederland op de ploegenachtervolging. Spijtig voor die jongens, dacht hij. Toch ging daar al door zijn hoofd: “Sven Kramer stopt ermee.”

En toen Noorwegen met in het team Peder Kongshaug naar goud schaatste, een dag na zijn eigen winst op de 1500 meter: “Dan zie je hem rijden, zeven, acht ronden op kop. Dan denk je: die jongen heb ik er gisteren toch afgepeerd? En ik zie Joey Mantia (goed voor brons met Amerika, red.), die heb ik er ook afgepeerd. En ik denk: motherfuckers. Weet je wel?”

Ploegenachtervolging

“Stel je nou voor, dat ik wel gewoon die rondjes aankan. En ze duwen mij, dat ik het wél volhou. Ja, dat lijkt me gewoon supergaaf.” Want als één ontwikkeling succesvol blijkt, is het duwen tijdens de ploegenachtervolging. Zonder dat, was het voor Nuis nog een stuk lastiger geworden, dat weet hij zeker.

Dus deed hij eerder dit jaar zijn mond open en meldde zich aan voor de ploegenachtervolging. Een bondscoach was er op dat moment nog niet, maar nieuwe ploeggenoten had Nuis wel en dat zijn toevallig ook de twee overgebleven leden van de olympische ploeg: Patrick Roest en Marcel Bosker. “Er moet heel veel op geoefend worden. Dat zij nu in ons team zitten, is echt top. En het lijkt mij echt gaaf om een vaste waarde te zijn.” Al wordt de volgorde een interessante kwestie: Roest gaf al aan zich niet comfortabel te voelen achter iemand, in het duwen. Maar ook Nuis ziet zichzelf op de koppositie. “Dat wordt een vraag, of hij achter mij wil.”

Maar eerst zien of hij het überhaupt volhoudt. En of het uiteindelijk uitkomt in de volle wedstrijdweekenden van de wereldbekerwedstrijden, waarvoor hij zich aankomend weekeinde in Thialf hoopt te plaatsen. “Ik weet niet wat ik kan op acht rondjes, geen idee. Ik vind 1500 meter al een pokkeneind. Maar ja, ik rij wel het hardst van de wereld.” Allrounders in de ploeg hebben, ziet hij sowieso als een luxe. “Nu mag ik aansluiten bij een lange rit. Ik voel me de koning te rijk.”

Wereldbekerwedstrijden

De eerste training miste hij. Nuis was niet helemaal fit in de week daarvoor en besloot dat hij rustiger wilde trainen. Uiteindelijk moet de nieuwe bondscoach Rintje Ritsma het doen met de rijders die zich plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden. Dat halen is dan ook Nuis’ eerste doel. “Het is op het scherpst van de snede, top vijf of niks. En de concurrentie is groot. Dan wil je niet net zesde worden. Dat je denkt: oeh, had ik maar rust genomen.”

Hij won in 2022, in het tweede deel van het schaatsseizoen, alles wat hij wilde winnen, zegt hij. “Met als afsluiter een vol Thialf, echt fantastisch.” Over zijn concurrenten zegt hij: “Nu is het zo dat als ik echt in topvorm ben, ik ze op de 1500 meter nog redelijk achter me kan houden, samen met Thomas Krol. Maar dat gaat ook veranderen. Opboksen tegen anderen is altijd makkelijker, dus ik gok dat het binnen afzienbare tijd ook dringen geblazen wordt en ik alle zeilen moet bijzetten.”