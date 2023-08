Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Sherida Spitse tijdens de wedstrijd tegen Spanje. Beeld KERRY MARSHALL/ANP

Een 4 voor Sherida Spitse

In de persconferentie voor de kwartfinale tegen Spanje zei Andries Jonker zich te ergeren aan het tijdstip waarop we in Nederland en Spanje naar de wedstrijd moesten kijken. Midden in de nacht was geen doen.

Jonker vergiste zich. ’s Nachts naar sport kijken, draagt bij aan de legendevorming. De zomer van 2023 was die zomer waarin we drie keer midden in de nacht opstonden voor het Nederlandse vrouwenteam. Als Muhammad Ali om acht uur ’s avonds tegen George Foreman had gebokst, waren we die Rumble in the Jungle allang vergeten. Nu herinneren we ons met wie we keken op 30 oktober 1974, op wat voor tv: een klein plastic dingetje van Indesit met antennesprieten, en dat Ali won. Je denkt toch niet dat het stuk van Norman Mailer erover in de Playboy, hoe goed ook, net zo’n impact zou hebben gehad als die nachtuitzending?

Jonker mag blij zijn met deze nachtgevechten. De doelpunten van Brugts gaan zo langer mee en zijn behangen met gouden herinneringen. Hetzelfde geldt helaas voor de mensonterende missers van Beerensteyn tegen Spanje. En het tekortschieten van Spitse. Ik zat te appen met mijn voetbalvriendin die zei dat Spitse ronddraaide in een Spaanse wasmachine waaruit geen ontsnappen mogelijk was. Ik zei dat Spitse gewisseld moest worden. Zij zei dat de wissel van Roord de beste beslissing van Jonker was geweest. Ik zei dat Roord in diezelfde wasmachine had gezeten. Zo kwamen we de nacht wel door.

De eerste grote misser van Beerensteyn in de verlenging was Robben en Rensenbrink in één. De tweede, na de ingooi van Nouwen, was te wijten aan een tekortschietende concentratie op een beslissend moment. De hele wedstrijd wekte ze de indruk last te hebben van haar laatdunkende opmerkingen over de VS. Bijvoorbeeld toen ze zelf per se wilde scoren en Pelova oversloeg. Ten slotte was Martens verhinderd om te spelen en kwam er van de befaamde ‘lange ballen’ van Spitse niet één aan. Waarom stond zij in de basis?

Naci Ünüvar Beeld Ron Jonker/Pro Shots

Een 8 voor Naci Ünüvar

Naci’s invalbeurt bij FC Twente deed de hoop op een doorbraak opvlammen. Hij was betrokken bij het tweede doelpunt van Rots en hij won onder druk bijna alle duels tegen de hotsenknotsende Letten. Blijf maar eens overeind tegen dat hijgende geweld. Ünüvar slaagde er steeds in tijdens of net na zo’n gevecht de bal naar een medespeler te passen, zuiver en hard. Klaassen of Taylor waren die bal allang kwijt geweest. Eén invalbeurt mag niet tot vergaande conclusies leiden, maar die van mij luidt: Ünüvar is rijp voor Ajax. Zo, dat ging best ver.

Romelu Lukaku (uiterst rechts) Beeld Joosep Martinson/Uefa via Getty Images

Een 8 voor Romelo Lukaku

Het publiek van Juventus, de ‘harde kern’, is tegen de komst van Lukaku. Hij was van concurrent Inter, is donker van kleur en dat zijn dingen waar harde kernen niet van houden. Te grote invloed van supporters is een gevaar voor het Europese voetbal. Neymar kan niet meer tegen het uitfluiten door zijn eigen supporters, in Italië subsidiëren clubs vaak busreizen naar uitwedstrijden, Feyenoord mag geen nieuw stadion bouwen want De Kuip weet je wel en de F-Side was tegen het aanstellen van Wesley Sneijder (Utrecht) als hulpcoach. Inhoudelijk was er aanleiding voor dat standpunt, maar een doorslaggevende rol mogen de opvattingen van supporters nooit spelen. Het voetbal is zo al chaotisch genoeg.

