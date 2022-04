Rydell Poepon volgend seizoen naar Ajax amateurs

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

Rydell Poepon gaat volgend seizoen voetballen bij de amateurs van Ajax. De oud-profvoetballer komt over van Spakenburg. De 34-jarige Poepon doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar debuteerde nooit in het eerste elftal. Hij speelde, nadat hij vertrok bij Ajax, onder andere voor Willem II, Sparta en De Graafschap. Het is de vraag of Poepon met de amateurs van Ajax volgend seizoen uitkomt in de zaterdag derde divisie. Door de 2-0 nederlaag bij VVSB is de ploeg afgezakt naar de zestiende plaats. Die plek betekent na het seizoen nacompetitie voor lijfsbehoud.

Koploper WV-HEDW kan het kampioenschap van de zaterdag eerste klasse A bijna niet meer ontgaan. De ploeg won thuis met 3-1 van BOL en omdat nummer twee, Nootdorp, met 3-3 gelijkspeelde tegen Voorschoten is de voorsprong met zeven duels te gaan zeventien punten. Als WV-HEDW volgend weekeinde wint van hekkensluiter Zwaluwen ’30 en Nootdorp en Voorschoten punten verspelen, is het kampioenschap een feit. De overwinning op BOL kwam niet vanzelf. Bij een 1-1 stand kreeg WV-HEDW na een overtreding op invaller Damien de Vegt een strafschop, die werd benut door Ashraf Azzouz. Daarna maakte De Vegt de 3-1.

Basketbal

De basketbalsters van Landslake Lions zijn in de halve finale van de play-offs uitgeschakeld. De club uit Landsmeer verloor twee keer van Den Helder: 78-61 en 68-63. Het leek er zaterdag in de tweede wedstrijd in Landsmeer op dat Lions een beslissingswedstrijd uit het vuur zou slepen. De ploeg stond aan het begin van het vierde kwart met 51-48 voor. Breekpunt was de vijfde fout voor Lionsspeelster Loyce Bettonvil. De forward, die met veel rebounds belangrijk was, moest naar de kant en Den Helder profiteerde optimaal van die aderlating.

Hockey

De hockeyers van Amsterdam hebben in de derby tegen hekkensluiter Hurley een blamage kunnen voorkomen. Hurley, dat deze competitie nog geen wedstrijd heeft gewonnen, kwam in de eerste helft door een doelpunt van Deegan Huisman met 1-0 voor. Dankzij doelpunten van Lachlan Sharp, Mirco Pruyser, Trent Mitton en Bram Huijbregts won de nummer twee van de ranglijst alsnog met 4-1. De mannen van nummer drie, Pinoké, wonnen door een laat doelpunt van Alexander Hendrickx met 1-0 van Tilburg.

De hockeysters van Pinoké hebben slechte zaken gedaan in de strijd om de play-offs. Concurrent HDM was in het Amsterdamse Bos met 2-0 te sterk en nam de vierde plaats over van Pinoké. Nummer drie, Amsterdam, speelde na een 2-0 voorsprong met 2-2 gelijk tegen Kampong. De doelpunten van Amsterdam waren van Marijn Veen en Freeke Moes. Hurley won door doelpunten van Gitte Michels en Marente Barentsen met 2-1 bij HGC en staat zevende.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben een grote overwinning behaald bij Excelsior. Het werd in Rotterdam 8-2. Romée Leuchter maakte tegen Excelsior vier doelpunten en bracht haar seizoentotaal op 21 doelpunten. De andere doelpunten van Ajax waren van Tiny Hoekstra (2), Chasity Grant en Sherida Spitse. De vrouwen van Ajax staan door de zege op de tweede plaats in de vrouweneredivisie met drie punten minder dan koploper FC Twente.