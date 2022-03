Ryan Gravenberch bij Jong Oranje: ‘Ik had dit niet zien aankomen’

Ryan Gravenberch in de Klassieker van afgelopen zondag, toen hij voor zijn inbreng werd geprezen door zijn eigen trainer Erik ten Hag. Beeld ANP

Het is begin maart als Ryan Gravenberch een appje krijgt van Louis van Gaal. ‘Alles goed met je? Ik wil graag met je facetimen. Hoe laat schikt dat je,’ is de strekking van het bericht. Een paar uur later ziet het talent op zijn iPad de bondscoach verschijnen. Zijn boodschap is minder leuk. Voor het eerst in anderhalf jaar behoort Gravenberch niet tot de Oranjeselectie. “Ik hou er wel van dat een trainer zegt waar het op staat. Dat is beter dan dat je er niet bij zit en niet eens hoort waar dat aan ligt. Dat neemt niet weg dat ik verbaasd was.”

‘Heel slechte periode’

“Hij heeft een heel slechte periode doorgemaakt. Toen heeft hij met mij gesproken. Hij heeft een reactie laten zien en daar ben ik heel blij mee,” zo legde Van Gaal het passeren van Gravenberch uit, waarna hij ook naar de topper tegen Jong Zwitserland wees. “Ryan en Devyne Rensch kunnen het voortouw nemen om Zwitserland te verslaan. Dat heb ik hem ook gezegd. Daar is hij niet altijd blij mee, maar het is wel een test voor hem.”

Opmerkelijk is dat Ajaxcoach Erik ten Hag die ‘heel slechte periode’ niet lijkt te hebben gezien. Ten minste, toen de zelfkritische Gravenberch eind vorig jaar kritiek kreeg, sprak Ten Hag van een te hoog verwachtingspatroon. Na de spectaculaire zege op Feyenoord zei de coach: “Wat heeft hij fantastisch gespeeld. Vanaf 1 januari speelt hij geweldig.”

Ook na zeges op Utrecht, AZ (beker) en Cambuur prees Ten Hag zijn dynamische middenvelder. Gravenberch ontbrak een week door een coronabesmetting. Als basisspeler vond hij alleen zijn optreden in Lissabon tegen Benfica ondermaats. “Ik ben het wel met Erik eens. Buiten die uitwedstrijd tegen Benfica en mijn invalbeurten tegen Willem II en Go Ahead heb ik volgens mij niet slecht gespeeld.”

Andere afslagen

Toch nam Gravenberch dinsdag een paar andere afslagen in Zeist. “Ik was natuurlijk wel even teleurgesteld. Ik had het niet zien aankomen. Maar ik heb de knop daarna snel en goed omgezet en ik voel me hier ook zeker niet te groot voor. Natuurlijk zit je het liefst bij Oranje, maar ook hier ken ik veel boys. Het is gezellig om hen weer te zien. Tegen Bulgarije en Zwitserland kunnen we een grote stap naar het EK zetten. De bondscoach zei ook dat ik hier de boel op sleeptouw kan nemen. Dat ben ik ook van plan.”

Van Gaal stelde dat Gravenberchs absentie niets hoeft te betekenen voor het WK in Qatar. Hoe kijkt Gravenberch daar zelf naar? “Ik hoop dat ik er de volgende keer weer bij ben. Als ik zo doorga zoals in de laatste weken, roept hij me wellicht weer op. Dat ik nu een keer niet ben opgeroepen, is geen reden tot paniek.”

Met Ajax moest hij in de laatste drie eredivisieduels diep gaan. “Je wint je wedstrijden liever overtuigend. Maar drie keer 3-2 is ook drie keer drie punten. De trainer deed na de zege op Feyenoord zijn zegje. We hebben elkaar succes gewenst en gezegd dat we heel moesten blijven. Na de break wacht Groningen. Dat is alweer een heel lastige wedstrijd.”

Dat wordt waarschijnlijk ook een van de laatste uitwedstrijden van Gravenberch voor Ajax. Zijn club heeft een eerste bod van Bayern München afgeslagen. Veel wil Gravenberch, die door de Duitse grootmacht wordt gezien als talentvolle spelmaker die het tempo kan en moet bepalen, daar niet over kwijt. “Dat ligt bij mijn vader en mijn zaakwaarnemer. Ik hou me daar niet mee bezig. Ik wil met Ajax de dubbel weer pakken.”