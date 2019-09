Rwanda wil WK wielrennen organiseren

Het WK wielrennen in 2018. Beeld REUTERS

Vertegenwoordigers van de Rwandese regering en Ferwacy, de nationale wielerbond, overhandigden in Aigle hun plannen aan de internationale wielerunie UCI.

Rwanda heeft inmiddels tien jaar ervaring met de organisatie van de Ronde van Rwanda. Ferwacy investeert ook fors in de ontwikkeling van het jeugdwielrennen.

De UCI deed ruim een jaar geleden een oproep aan de Afrikaanse landen om de WK wielrennen op de weg in 2025 binnen te halen. “De organisatie van het vlaggenschip van de UCI in Afrika in 2025 zal een belangrijke stap vooruit zijn in de groeiende populariteit van onze sport,” lichtte UCI-voorzitter David Lappartient destijds toe.

De komende zes WK’s op de weg vinden plaats in Engeland (Yorkshire), Zwitserland (Martigny), België (Leuven), Australië (Wollongong), Schotland (Glasgow) en opnieuw Zwitserland (Zürich).