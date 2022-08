Ruud van Nistelrooij wil het anders gaan doen, maar dit PSV heeft alleen een ‘plan-Luuk’

Ruud van Nistelrooij geeft aanwijzingen tijdens de wedstrijd tegen Rangers. Beeld ANP

Want chaotisch, dat was het. En dat niet voor het eerst in dit nog prille seizoen. Onrustig en chaotisch opereerde PSV ook in delen van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, in de beide Europese duels met AS Monaco en in de eerste helft van de uitbeurt bij Rangers op Ibrox.

De afgelopen twee jaar werd het Roger Schmidt altijd nagedragen dat PSV zo weinig stabiel – en succesvol – was in topwedstrijden. Het schoot onder de vorige trainer vaak alle kanten op. Ren-je-rotvoetbal was een term die zelfs viel, ook toen dat vorig seizoen na de winterstop al veel minder het geval was. De winst in de bekerfinale bewees dat er echt wel ontwikkeling zat in de jacht op Ajax.



Van Nistelrooij wil het anders gaan doen, zei hij bij zijn aanstelling. Het voetbaldenken van Schmidt begon bij balbezit van de tegenstander en kende een sterke focus op pressen. Van Nistelrooij wil juist het eigen balbezit centraal stellen en van daaruit, met geduld, tot kansen komen.

Elke transitie kost tijd

“We zullen iets meer investeren in de opbouw dan de afgelopen jaren,” zei hij eind juni. “Ik hou ervan om als team eerst goed in positie te komen, ik wil niet dat er overhaast passes naar voren gaan. Liever de keuze om diep te spelen iets uitstellen, tot het moment echt daar is. Vervolgens moet het uiteraard wél snel gaan, met ook nog een keer doorversnellen tijdens de aanval zelf.”

Elke transitie heeft tijd nodig. Na acht weken zal het nog niet zijn wat het zou moeten zijn, maar na twee maanden mag je er wel meer van terugzien dan nu. Een flink stuk meer zelfs.

Wat is de nuchtere realiteit? Als PSV wint, is het vooral op de counter, via goals uit standaardsituaties of door iets te forceren met de kopkracht van Luuk de Jong, zoals bij de ontsnapping in de eerdere Champions Leaguevoorronde tegen Monaco. Na dat spektakelstuk luidde de analyse al dat PSV weliswaar karakter toonde, maar dat dat voor een heel seizoen een te wankele basis is.

Dat was al meteen aan de orde tegen Rangers. Trainer Giovanni van Bronckhorst zei na de 0-1 zege woensdagavond dat hij beducht was geweest voor de openingsfase, voor een PSV dat zou uitstralen: ‘hier valt niks te halen.’ In plaats daarvan stond PSV juist toe dat Rangers steeds vrije mensen vond tussen de linies; voetballend was de Schotse ploeg zeker niet de mindere.

Deadline van 31 augustus

PSV verzoop in veel te grote ruimtes en kopstukken als Gakpo, Veerman, Sangaré en Luuk de Jong drukten pas in het laatste kwartier voor rust iets van een stempel. Dat kwartiertje was de enige fase waarin PSV meer aanspraak dan zijn tegenstander maakte op een goal, op de zege zelfs. Na rust ebde dat allemaal weer weg, nadat De Jong met een blessure was vervangen.

Het jonge talent Ismael Saibari is geen spits. Gakpo werd vorig jaar weleens als ‘9’ opgesteld, maar voelt zich er niet fijn. Carlos Vinicius? Hoewel hij net terug is van een blessure, wekt deze spits niet de indruk het niveau te bieden dat een Nederlandse topclub in de punt van de aanval wil. Hoe gaat PSV het gemis van De Jong opvangen? Het dwingt Van Nistelrooij en zijn staf in elk geval om versneld met meer te komen dan alleen ‘plan-Luuk’. Het zal vaker over de grond moeten, met meer ‘voetbal’ vanaf het middenveld en van achteruit.

Een impuls kan zijn om Xavi Simons nu al vaker te laten starten, om zo aanvallend op het middenveld creativiteit toe te voegen die is weggevallen met het vertrek van Mario Götze – zonder een ventje van 19 overigens te willen vergelijken met een volwassen prof van 29 jaar. Mauro Junior terug op een van de backposities zou ook al schelen in de opbouw van achteruit, maar de Braziliaan revalideert nog van een slepende liesblessure. En wellicht moet PSV de markt nog op voor de deadline van 31 augustus, al zorgt het missen van de Champions League, voor het vierde seizoen op rij, ook op dat vlak natuurlijk voor problemen.