Ruud Krol legt pijnpunten van Ajax tegen Feyenoord bloot: ‘Dit is Ajaxonwaardig’

Oud-Ajacied Ruud Krol herkende tegen Feyenoord (1-1) weinig van het spel dat Ajax zo beroemd heeft gemaakt: ‘Dit is Ajaxonwaardig.’ Toch ziet Krol een pluspuntje. Olaf Lindenbergh zag vooral een trage opbouw en een middenveld dat grossierde in balverlies.

Opbouwend heel slecht, voorin te weinig afspeelmogelijkheden en een verdediging die terugloopt in plaats van vooruit. Voormalig Ajacied Ruud Krol (zes landstitels) legt de pijnpunten bloot na het gelijkspel van Ajax in een volle kuip tegen Feyenoord.

“Dat de opbouw zo slecht was, heeft ook te maken met zelfvertrouwen. Onder druk van Feyenoord wisten ze er niet uit te komen. En aan de bal is er te weinig beweging, terwijl dat juist typisch Ajax is.”

Juiste uitslag

“Vroeger had de man aan de bal altijd drie afspeelmogelijkheden,” zegt de voormalig verdediger. “Ajax is goed weggekomen. Feyenoord was de eerste helft sterker, echt fantastisch. Ajax kwam in de tweede helft iets beter in zijn spel. 1-1 is verhoudingsgewijs de juiste uitslag.”

Bij het doelpunt van Igor Paixão, die in de 34ste minuut op weergaloze wijze de bovenhoek vond, verdedigde Ajax achteruit, zegt Krol. “Het principe van Ajax was vroeger altijd vooruitverdedigen en nu lopen ze achteruit. Dat moet je ook wel dúrven. Druk op de bal is het belangrijkst. Met praten kun je al een hoop goed zetten op het veld.”

Strijd op middenveld

Toch ziet Krol ook een lichtpuntje in het spel van Ajax, met de kansloze nederlagen tegen Napoli in de Champions League (4-2 en 1-6) nog in het achterhoofd. “Ze verdedigden gedisciplineerd met z’n allen en dat was in het verleden juist heel slecht georganiseerd. Die keeper Rulli is goed en dat geeft wat rust aan de verdediging. En dat Klaassen weer de goal maakt is een unicum, echt een kwaliteit,” zegt Krol over de middenvelder met bijnaam ‘Mister 1-0' die patent heeft op belangrijke goals.

Voormalig Ajacied Olaf Lindenbergh zag dat de strijd vooral op het middenveld werd gestreden. “Het was in combinatie met de sfeer een spannende wedstrijd, maar niet heel hoogstaand. Feyenoord was in de eerste helft beter, maar kwam ook niet echt tot grote kansen. Op het middenveld zetten beide ploegen hoog druk, waardoor de tegenstander niet bij het doel kwam.”

Constant onder druk

Ook Lindenbergh ziet de opbouw van Ajax als reden dat ze niet in het spel kwamen. “Door die trage opbouw kwamen ze constant onder druk te staan. Het middenveld met Taylor en Berghuis leed ook heel veel balverlies. En de verdedigers durfden niet in te dribbelen. In de tweede helft dribbelt Álvarez een keer in en zet Kudus alleen voor de keeper.”

“Dat moeten ze veel meer durven. Als Feyenoord zo blind naar voren druk zet, dan kun je er zo doorheen als je een mannetje uitspeelt. Timber moet dat kunnen, Álvarez ook wel. De backs wat minder, al kwam er ook af en toe gevaar van Bassey, met als grootste die voorzet op Kudus. Aan de rechterkant hebben ze in de eerste helft helemaal niets laten zien.”

Ontevreden

Recordaankoop Steven Bergwijn en die andere miljoenenaankoop Owen Wijndal begonnen op de bank. De vraag is of trainer Alfred Schreuder daarmee de juiste keuzes maakt. “Bergwijn is ziek geweest. En Francisco Conceição deed het goed de laatste wedstrijden, maar vandaag kwam hij tekort en kreeg te weinig ballen.”

“En je bent er niet bij elke dag, maar in principe zou Wijndal op links kunnen en Calvin Bassey in het centrum. Als je dan leest dat de trainer ontevreden is, dan is hij op de trainingen misschien niet goed genoeg. De Wijndal van AZ zou het bij Ajax ook moeten kunnen laten zien. Dat is wel een speler voor het Ajaxspel.”

Gat van 5 punten

Wat de uitslag zal doen voor de positie van Schreuder, die eind oktober tegen RKC Waalwijk (1-4) zijn laatste competitiewinst boekte met zijn ploeg? Lindenbergh: “Aan het eind van de wedstrijd zag je al dat niemand wist of ze nou blij moesten zijn. De druk op Schreuder zal blijven, maar 1-1 tegen Feyenoord kan gebeuren. Ajax krijgt nu op papier drie makkelijke tegenstanders en die moeten ze alle drie winnen.”

Krol: “Het gat van 5 punten is overbrugbaar. Ajax moet groeien en gaan bouwen op het huidige spelersmateriaal.” Toch denk Krol dat de formatie beter kan. “Kudus is beter op het middenveld, Bergwijn moet altijd van links komen en Tadic is beter achter de spitsen. Dan kan hij met passes strooien, want de kwaliteiten heeft hij nog altijd, maar aan die linkerkant raakt hij geïsoleerd. Dat zag je in de eerste helft, toen hij er moeilijk uitkwam met twee mensen om zich heen.”

